52ème édition de la Ronde de la Giraglia : qui succèdera à Hugo Micheli ?

Pour cette 52ème édition, ils seront 88 équipages qui prendront le départ en moderne, 12 en VHC (Véhicule Historique de Compétition), 8 en VHRS (Véhicule Historique de Régularité Sportive) et 1 en VMRS ( Véhicule Moderne de Régularité Sportive) .

Pour rester dans les chiffres, cette version 2022 représente un parcours de 429,91 km, divisé en 3 étapes et 5 sections et 9 épreuves spéciales d’une longueur totale de 151.11km.





Un beau plateau pour cette épreuve chère au président de l’ASA et de la Ligue Corse de Sport Automobile Daniel Baldassari avec notamment 15 Rally2.

Parmi les favoris les locaux Hugo Micheli/Mickaël Camilli (Polo, vainqueur en 2021), Jean-Marc Manzagol/Etienne Patrone (Polo, vainqueur en 2020), Jean-François Succi/Olivier Vitrani (C3, vainqueur en 2015), Thomas Argenti/Mathieu Tyran (Polo ) ou encore Georges Moracchini (Skoda), mais aussi les continentaux Mickael Reydellet/Anthony Hamard (Polo), Léo Rossel/Jean-François Mancini (Polo).





Le programme

Vendredi 27 mai

9h30/17h30 : Vérifications techniques et administratives

20h30 : Départ de la place Saint Nicolas

21h28 : ES 1 : Cardo – Ville di Pietrabugno (4km15)

21h43 : Arrivée étape 1 (Place Saint Nicolas)



Samedi 28 mai

9h : Départ 2ème étape (Place St Nicolas)

10h48 : ES2 : Macinaggio – Ersa (11km70)

11h21 : ES3 : Morsiglia – Cagnanu (23km01)

14h39 : ES4 : Macinaggio – Ersa (11km70)

15h12 : ES5 : Morsiglia – Cagnanu (23km01)

16h42 : Arrivée étape 2 (Place Saint Nicolas)



Dimanche 29 mai

7h : Départ 3ème étape (Place Saint Nicolas)

08h38 : ES 6 : Pont de Luri – Canari (26km13

09h36 : ES7 : Pino – ND des Grâces (12km64)

12h14 : ES8 : Pont de Luri – Canari (26km13)

13h12 : ES9 : Pino – ND des Grâces (12km64)

14h42 : Arrivée du rallye (Place St Nicolas).