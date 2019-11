500 personnes à Calvi pour le loto de « Nos amis à quatre pattes »

A l'issue de ce loto et à l'heure du bilan, l'émotion était palpable sur les visages des responsables de l'association refuge canin « Nos amis à quatre pattes » de Calvi-Balagne.



Il est vrai qu'il y avait vraiment de quoi et ce pour la bonne et simple raison que ce loto a été celui de tous les records avec pas moins de 500 participants et une recette exceptionnelle de 19 740€.





« Nous sommes effectivement très émus devant cette mobilisation record, qui prouve que localement, les Balanins aiment leur refuge et prouvent leur soutien lorsque l’occasion se présente.



La recette globale a été de 19 740€ contre 11 500€ l'année dernière.



Cette somme va nous servir à poursuivre nos travaux, notamment la construction d’un bâtiment avec une salle d’infirmerie et 3 boxes qui serviront à la mise à l’abri de nos chiens les plus fragiles ou âgés, ou nos chiens en convalescence suite à des opérations chirurgicales » confie l'une des responsables.







Et de poursuivre sur l'activité de ce refuge :



« Avant 2018, le rythme des adoptions était autour de 45 par an, en 2018, nous avons eu 88 adoptions. Et cette année 2019 est assez exceptionnelle puisque nous en sommes à 90 et l’année n’est pas finie. C’est la communication des réseaux sociaux qui nous permet de multiplier les touches avec de bons adoptants, en Corse, sur le continent et bien souvent à l’étranger (Allemagne, Suisse, Autriche).



Mais ce chiffre cache une triste réalité, c’est le nombre d’abandons qui a aussi atteint un record cette année. Le nombre de portées de chiots déposés dans la nature, livrés à eux mêmes, a explosé.

En mars 2019, habituellement une période creuse en naissance, nous avons accueilli 23 chiots en 10 jours, de quoi être submergés car les petits nécessitent plus de soins et d’attention... ».