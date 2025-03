4 000 pêcheurs corses ont réinvesti rivières et plans d'eau pour "taquiner" la truite

Près de six mois après avoir remisé leurs cannes de rivière, les quelques 4 000 pêcheurs insulaires ont retrouvé le chemin de leurs cours d’eau préférés et des divers plans d’eau de l’île ce samedi matin pour l’ouverture de la pêche à la truite. Comme chaque année en ce jour spécial, c’est sur les bords du lac artificiel de Calacuccia que beaucoup se sont retrouvés à cette occasion, et le plus souvent en famille ou entre amis autour d’un bon feu de camp car la matinée était particulièrement fraiche. Trente minutes avant le lever du soleil, toutes et tous ont enfin pu exercer leur passion et beaucoup ont été très vite récompensés par de très belles prises.