3ème dose de vaccin anti-Covid pour tous : Doctolib submergé par les prises de rendez-vous

Comme après chaque annonce gouvernementale concernant l’épidémie de Covid-19 en France, le nombre de rendez-vous pris sur Doctolib pour une 3e dose de vaccin a bondi ce jeudi 25 novembre et le site était même saturé.



Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a en effet indiqué que le rappel vaccinal pour l'ensemble des adultes contre le Covid-19 était ouvert à compter de ce samedi en exhortant les Français à prendre rendez-vous d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes en ligne pour réserver les créneaux.



Le conditionnement du pass sanitaire à une 3e dose de vaccin à donc poussé les internautes à agir et la plateforme Doctolib a été prise d'assaut, en battant un nouveau record avec près de 360.000 rendez-vous pris pour une troisième dose de vaccin. Cette ruée sur la vaccination se poursuit ce vendredi matin : pour prendre un rendez-vous en Corse, il faut patienter près de 30 minutes pour être redirigé vers le centre de vaccination souhaité.