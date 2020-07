3,7 millions d’euros investis par l’agence de l’eau au 2è trimestre 2020 en Corse

Un état des lieux de la ressource en eau en Corse pour anticiper l’adaptation au changement climatique

La Collectivité de Corse, désignée par l’Assemblée de Corse comme autorité en termes de gouvernance pour la déclinaison locale des mesures préconisées par le Plan de bassin d’adaptation au changement Climatique (PBACC) dans le domaine de l’eau, engage un état des lieux des ressources en eau de l’île. Par territoire identifié au PBACC, elle va réaliser un diagnostic des aquifères, de leurs usages, de leurs modalités de fonctionnement et d'exploitation, ainsi qu’une évaluation des perspectives, à court et moyen termes, de mobilisation de nouvelles ressources en eau souterraine. Les résultats seront cartographiés et disponibles via un outil web. Pour ces études, identifiées dans le PBACC de Corse adopté par le comité de bassin le 24 septembre 2018, l’agence de l’eau attribue à la Collectivité de Corse une aide de 96 000 €.



La poursuite du suivi scientifique des nurseries artificielles installées dans le port de Bonifacio

La commune de Bonifacio souhaite poursuivre pour deux années supplémentaires (2020-2021) le suivi scientifique de 50 nurseries artificielles, dont elle a équipé son port en 2016. Ces dispositifs de type Biohut ont pour vocation de réhabiliter la fonction de nurserie pour les larves de poissons des petits fonds côtiers marins, dégradée par les ouvrages portuaires. Ce suivi prévoit d’établir l’abondance, la diversité et la taille des jeunes poissons inféodés au Biohut, ainsi que de recenser les autres espèces de faune et de flore fixée présentes. Cette démarche s'inscrit dans la politique de développement durable portée par la commune de Bonifacio depuis plusieurs années et concrétisée par l'obtention de la certification européenne "Ports Propres" et sa candidature à la certification "Actif en Biodiversité" en 2020. Pour ce suivi, qui complète ceux réalisés ces 3 dernières années (2017-2019), l’agence de l’eau octroie à la commune une subvention de 6500€.

- 70 % des aides (2,6 M€) sont consacrées à la remise à niveau des infrastructures des collectivités en eau potable (1,7 M€) et en assainissement (0,9 M€),-19 % (0,7 M€) vont à la surveillance et l’amélioration de la connaissance du milieu marin et des diverses pressions anthropiques (pollutions, activités, usages ...) auxquelles il est soumis,- Un peu plus de 5 % (0,2 M€) bénéficient respectivement à la préservation et la restauration des milieux aquatiques et à l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau.La rénovation des infrastructures d’alimentation en eau potable à AntisantiLa commune d’Antisanti met à niveau son réseau d’alimentation en eau potable vétuste et sujet à de fréquentes casses. Conformément au schéma directeur finalisé en 2018, elle réhabilite et protège le captage de Candelina, sécurise l’approvisionnement en remplaçant 1600 mètres de la canalisation qui permet le transfert de l'eau vers l’ouvrage de stockage principal, réhabilite les réservoirs d'Antisanti et de Pierre Blanche, installe un dispositif de chloration pour traiter l’eau et met en place des équipements (compteurs, vanne de sectionnement) pour suivre et rechercher les fuites. Elle reçoit pour ces travaux une aide de l’agence de l’eau de 618 040 €.