34 000 visiteurs en 2019 : une belle réussite pour le musée de Bastia !

"Pendant les journées du patrimoine, plus de 3 800 personnes sont venues voir l'exposition rien qu'en un week-end, c'est un record !" se réjouit Sylvain Gregori.

Effectivement, par rapport aux chiffres de l'année dernière au mois de Juillet et Août 2018, on constate une augmentation de plus de 2 000 visiteurs sur la même période cette année. Globalement la fréquentation du musée a augmenté de 5% en un an. La raison principale c'est d'abord la qualité des expositions temporaires proposées tous les ans par le musée et plus particulièrement celle de cette année : "75% de notre fréquentation à l'année se fait au début de l'été donc on mise tout sur l'expo temporaire, ça permet de fidéliser le public et d'en conquérir un nouveau".

Même s'il n'y pas vraiment de visiteur "type", 50% sont des touristes et pour se faire connaitre auprès de tous le musée a mis en place une nouvelle politique de communication depuis 2016. Le but étant aussi que la ville de Bastia "devienne une réelle destination touristique et culturelle, pas seulement un port de passage."