31 points pour se nourrir de produits frais, ou cuisinés, de qualité en Corse

En réponse à la fermeture des restaurants, qui a contraint tout un réseau de professionnels de la restauration à réagir dans l’urgence, l e Collège Culinaire de France a lancé le 25 mars sa carte interactive. Déjà consultée plus de 200 000 fois et mise à jour en temps réel, elle recense près de 1200 points pour se nourrir de produits frais ou cuisinés de qualité sur toute la France dont 31 sur le territoire insulaire.Au cœur d’un réseau d’acteurs engagés, le Collège Culinaire de France a décidé de compiler toutes les initiatives de producteurs et restaurateurs, qui partagent sa philosophie et de les structurer sur un support pratique et intuitif, accessible de tous: une cartographie dynamique des points d’alimentation de qualité. Produits frais ou artisanaux vendus en direct, en points relais ou en ligne, plats préparés à emporter ou en livraison... c’est tout un réseau de résistance qui s’est organisé sur l’ensemble du territoire, selon les mesures sanitaires en vigueur. Une véritable explosion de solutions créatrices de valeurs ajoutées, économiques mais aussi humaines! Nous devons continuer, collectivement, de nous tourner vers ces acteurs de qualité, pour que tous ces nouveaux modèles de diversification des restaurants et producteurs artisans de qualité perdurent et s’amplifient.A travers notamment ses membres qui figurent sur cette carte et avec lesquels il partage une même vision et une même passion, le Collège Culinaire de France affirme une nouvelle fois cette responsabilité de transmettre la convivialité et le lien social du « bon manger pour tous ».