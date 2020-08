28 jours au fond de la Méditerranée : Laurent Ballesta à Erbalonga pour parler de son expédition unique

Explorer les zones crépusculaires

Laurent Ballesta évoquera la richesse des fonds marins situés dans les zones crépusculaires entre 60 et 140 mètres, qu’il a pu découvrir de ses propres yeux : de véritables jardins de coraux et une faune riche et variée, morues cuivrées, crabes araignées, barbiers perroquets, licornes... mais aussi, plus surprenant, l’épave du Natal, un gros paquebot qui a sombré en 1917 « et qui est devenu une cité aquatique habitée par des créatures jamais répertoriées », confie le plongeur.

« Cette expédition, c’était pour nous la promesse d’images animalières inédites », rappelle l’explorateur qui a ainsi contribué, de manière spectaculaire, à mieux faire connaître cette Méditerranée « si fragilisée mais encore si riche et qu’il faut protéger... »

La mer est fortement polluée, bien sûr, mais attention : elle n’est pas morte, il y a des oasis en profondeur, de petits paradis encore pleins de vie.