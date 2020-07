28 ème édition de la Foire de Filitosa : une rencontre des territoires et du tourisme rural durable

La 28ième foire accueillera cette année près 80 exposants, essentiellement des producteurs et des artisans locaux. Mais au-delà de la promotion régionale des talents nustrali, cet événement marque la profonde synergie insulaire entre les domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'artisanat, de la culture et du commerce.

"C’est cette dynamique de partage qui impulse le devenir du tourisme rural en Corse, avec comme pierre d’angle à l’édification moderne et pérenne de ce plan de relance, la création d’offres de tourisme, durables." ont rappelé Rose-Marie Cesari, première adjointe du Maire de Sollacaro et présidente de la Foire et P. Joseph Caituccoli, ce vendredi 24 juillet lors de la conférence de presse de présentation.





La journée dédiée aux professionnels

La journée prévue le 31 juillet, réservée aux professionnels, réunira un grand nombre de participants, issus des institutions comme des fédérations professionnelles ou du tissu associatif, (ATC, ODARC, CCI, OEC, OIT, Offices Intercommunaux de tourisme), cette étape devrait s’organiser autour de tables rondes sur la thématique de l’économie circulaire. Suivront des réflexions au sujet de comment initier un plan de relance du tourisme patrimonial et rural sur les quatre saisons.



Pour le grand public

La journée du samedi 1er août s’organisera autour de plusieurs axes principaux : tout d’abord, et afin de concrétiser la projection d’un tourisme pérenne, la compagnie Air Corsica proposera la vente, à tarif préférentiel de séjours.

Sera mis à l’honneur, ensuite, le « Projet alimentaire », en lien notamment avec le précieux réseau « Bienvenue à la ferme ». Référentes en matière d’agritourisme et de circuits économiques courts, Mme F. Cianfarani, élue à la Chambre d’Agriculture, ainsi que Mme Isabelle Mariani, ont rappelé à cet égard, l’importance du développement durable pour nos régions. Autre axe des rencontres de ce samedi, le débat sur l’accessibilité des producteurs aux marchés publics. Enfin, dernier temps fort, l’échange en visioconférence de « Jeunes de Méditerranée » de l’Algérie au Maroc, en passant par la Corse et la Toscane, sur le thème de l’économie et du développement durable.

N’oublions pas que nombre d’animations ouvertes au public sont prévues pour ces deux premières journées d’août : de la classique dégustation des produits de terroir, jusqu’à l’exposition d’animaux, les promenades à dos d’âne pour les enfants et bien-sûr, les animations musicales, chants et guitares corses.

En bref, tout ce qui fait le cœur de cette « Fiera di u Turismu campognolu », frappée au sceau de la culture traditionnelle mais aussi à celui de la nouveauté : le tourisme durable.