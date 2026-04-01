26e Tour de Corse Historique - Cinq Triumph en lice du 3 au 10 octobre

La marque anglaise avait fait ses grands débuts sur le championnat du Monde en 1978 sur le Tour de Corse avec la Triumph TR7 V8 confiée à un certain Jean-Luc Thérier et à Tony Pond. Pour ce retour sur les routes insulaires cinq Triumph TR7 V8 seront engagées et l'on note aussi la présence du pilote officiel de l'époque à savoir l'Américain John Buffum dont ce ne sera pas la première apparition sur le TDCH. Il sera cette fois au volant d'une Ford RS 2000 en VHRS. John Buffum demeure le seul pilote US à avoir remporté une manche du championnat d'Europe (ADAC Sachs 1983 et Rallye de Chypre en 1984 sur une Audi Quattro).

Méconnue du grand public, la Triumph TR7 V8 se distingue par ses lignes tendues et son profil en coin, ainsi que par la sonorité rauque de son puissant moteur de 370 chevaux. Véritable curiosité de l’histoire automobile britannique, cette version radicale n’a été produite qu’à 19 exemplaires par l’usine, à la charnière des années 1970 et 1980.

Des pilotes de renom et une très courte première en Corse

Le quintet d'outre-Manche pourra compter sur les présences de pilotes de renom à l'image de Stéphane Poudrel, vainqueur de la Coupe de France des Rallyes (1995) et de celle de la montagne (2001). Depuis 2013, le natif de Montélimar compte 36 succès avec la TR7 V8. Une autre Triumph sera confiée à Philippe Victoret, l'ex-champion de France des rallyes VHC voici deux saisons.

La première apparition de la Triumph TR7 V8 dans une manche du championnat du Monde remonte donc à 1978 avec les participations de Jean-Luc Thérier et Tony Pond au Tour de Corse. Une apparition de très courte durée dans la mesure où dès la liaison menant à la première spéciale entre Bastia et Saint-Florent, les autos perdaient leurs bouchons de boite à vitesse engendrant une vidange complète de l'huile synonyme d'abandon pour les deux équipages.

D'autres pilotes de renom se sont succédé au volant de la Triumph; Simo Lampinen, Timo Makinen, Roger Clark, Per Eklund, ce dernier devait d'ailleurs décrocher le meilleur résultat de la TR7 V8 dans une manche du Mondial avec une troisième place lors du rallye des 1000 Lacs en 1980. De son côté, Tony Pond remporta quatre victoires de prestige au Manx Rally (1978, 1980) et aux 24 Heures d’Ypres (1978, 1980).

C'est donc une auto à l'histoire bien singulière que les passionnés de belles anglaises vont pouvoir découvrir entre le 3 et 10 octobre prochain sur le Tour de Corse Historique