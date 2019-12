2,6 millions d'euros investis au 3ème trimestre 2019 en Corse pour des projets en faveur de l'eau

Elaboration d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) des bassins versants de la Gravona, du Prunelli et des golfes d’Ajaccio et de Lava



La Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) est désignée structure porteuse du Sage « Gravona, Prunelli, golfes d’Ajaccio et de Lava », qui couvre un territoire de 25 communes (plus de 92 000 habitants) et trois intercommunalités. A ce titre, elle assure l'animation et la maîtrise d'ouvrage des études nécessaires à l'élaboration de cet outil réglementaire de planification, qui vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. La CAPA a décidé de faire appel à un prestataire externe pour la rédaction des documents du SAGE, leur analyse et sécurisation juridique, ainsi que pour l’animation des phases de concertation et de consultation. Pour la réalisation de ces prestations, la collectivité bénéficie d’une aide de l’agence de l’eau de 72 000 € (50% du coût de l’opération).











Réduction des fuites sur le réseau d’eau de Santa Maria Poghju



Le syndicat intercommunal de la Casinca à Moriani poursuit la mise à niveau de son réseau d’eau potable. Il remplace sur environ 1,8 kilomètre la canalisation de distribution qui permet le transfert de l'eau vers le réservoir principal de Santa Maria Poghju. Cette canalisation en fibro-ciment est sujette à de nombreuses casses et les économies d'eau attendues sont estimées à 20 000 m3 par an. L’agence de l’eau attribue au syndicat une subvention de 406 700 €, soit 70% du montant des travaux.











Mise à niveau des équipements d’eau et d’assainissement à Méria



La commune de Méria va raccorder les eaux usées du village, dépourvues de traitement, sur la station d’épuration dont elle dispose sur le secteur de La Marine. Les travaux comprennent la réhabilitation du réseau actuel du village, la mise en place d'une canalisation de transfert jusqu'à l’ouvrage de traitement (1,1 kilomètre), ainsi que des aménagements ponctuels sur la station d'épuration de la Marine.



Par ailleurs, la commune doit réaliser une réhabilitation complète des deux réservoirs d’eau potable du village et de la Marine, en très mauvais état, ainsi que l’installation de deux unités de traitement par chlore liquide et de deux unités de contrôle et d'alerte avec pose de compteurs.



Pour l’ensemble de ces travaux, la collectivité reçoit une subvention de 540 050 € de l’agence de l’eau, dont 378 350 € pour l’assainissement et 161 700 € pour l’eau potable (70% du coût des projets).