25e Tour de Corse historique : l'hommage à la R5 Turbo

En mai 1985, le 29e Tour de Corse s’achevait sur la victoire de Jean Ragnotti et Pierre Thimonier au volant de la Renault 5 Turbo groupe B. Dans une ère dominée par les redoutables groupes B, la marque au losange s’imposait face à la 205 Turbo 16 de Bruno Saby et la Porsche de Bernard Béguin. Quarante ans plus tard, pour marquer cet anniversaire, la Renault 5 Turbo sera mise à l’honneur grâce au soutien de The Originals Renault - La Collection.

Présentée au Salon de l’Automobile de Paris en 1978, la Renault 5 Turbo devait révolutionner le monde des rallyes, en étant la première voiture conçue spécialement pour la discipline – propulsion à moteur central arrière – tout en reprenant l’allure générale d’une citadine produite à des millions d’exemplaires. Si l’est un pilote associé à cette voiture, c’est évidemment Jeannot l'Acrobate alias Jean Ragnotti, celui qui lui a offert ses trois victoires en WRC : Monte Carlo 1981, Tour de Corse 1982 et 1985. En évoluant à plusieurs reprises avec, notamment, l’apparition d’une version « Maxi » de 350 chevaux en 1985, la R5 Turbo a fait preuve d’une longévité exceptionnelle. Elle était toujours compétitive sur asphalte à la fin de l'ère du Groupe B, comme en témoigne la deuxième place décrochée par François Chatriot au Tour de Corse 1986. Construite à plus de 5.000 exemplaires toutes versions confondues, ses déclinaisons Groupe 3, Groupe 4 et Groupe B continuent d'animer chaque édition du Tour de Corse Historique dans les catégories VHC et VHRS. Ce sera encore le cas en 2025 dans la mesure où une vingtaine de R5 Turbo seront présentes au départ de ce 25e TDCH.