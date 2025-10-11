25e Tour de Corse Historique - Olivier Capanaccia vainqueur du mano à mano

D'autant que la première spéciale du jour Ponte Leccia - Valle di Rustinu remettait les compteurs à zéro au sens propre et figuré. Marc Valliccioni était le plus rapide sur les 19,6 kilomètres en 13'40, laissant Bertrand Fassio à 11 secondes et Olivier Capanaccia à 14. Bertrand Fassio avait comblé son retard et se retrouvait à égalité avec le Porto-Vecchiais avant d'entrer dans Ponte Novu - Canavaggia (13,5 km). Une égalité qu'Olivier Capanaccia s'évertuait à annuler en remportant la deuxième spéciale du jour en 9'22 en étant 5 secondes plus vite que Bertrand Fassio et dix que Jérôme Mancini sur la M3.



Aucun des prétendants à la victoire finale ne voulant rien lâcher chaque seconde avait son importance, et celle qu'engrangeait Capanaccia dans Costa Roda-Ponte Rosso valait son pesant d'or. Un succès en 7'22, devant Bertrand Fassio (7'23) et Jérôme Mancini (7'29).

Six petites secondes d'avance avant la dernière spéciale longue du 25e TDCH à savoir Castifao-Belgodere et ses 20,6 km. Autant dire que dans cette ES il fallait pour Bertrand Fassio tenter le tout pour le tout avant le dénouement trop court de Cateri-Montemaggiore avec seulement 6 kilomètres.



Fassio out, la voie royale pour Capanaccia



Dans ce dénouement au couteau, le 25e TDCH se jouait sur un fait de course. Au sortir d'un freinage Bertrand Fassio était victime d'une sortie de route, heureusement sans gravité, qui ouvrait la voie du succès à Olivier Capanaccia vainqueur de cette avant-dernière spéciale.

