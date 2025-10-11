25e Tour de Corse Historique - Olivier Capanaccia vainqueur du mano à mano

D'autant que la première spéciale du jour Ponte Leccia - Valle di Rustinu remettait les compteurs à zéro au sens propre et figuré. Marc Valliccioni était le plus rapide sur les 19,6 kilomètres en 13'40, laissant Bertrand Fassio à 11 secondes et Olivier Capanaccia à 14. Bertrand Fassio avait comblé son retard et se retrouvait à égalité avec le Porto-Vecchiais avant d'entrer dans Ponte Novu - Canavaggia (13,5 km). Une égalité qu'Olivier Capanaccia s'évertuait à annuler en remportant la deuxième spéciale du jour en 9'22 en étant 5 secondes plus vite que Bertrand Fassio et dix que Jérôme Mancini sur la M3.
Aucun des prétendants à la victoire finale ne voulant rien lâcher chaque seconde avait son importance, et celle qu'engrangeait Capanaccia dans Costa Roda-Ponte Rosso valait son pesant d'or. Un succès en 7'22, devant Bertrand Fassio (7'23) et Jérôme Mancini (7'29).
Six petites secondes d'avance avant la dernière spéciale longue du 25e TDCH à savoir Castifao-Belgodere et ses 20,6 km. Autant dire que dans cette ES il fallait pour Bertrand Fassio tenter le tout pour le tout avant le dénouement trop court de Cateri-Montemaggiore avec seulement 6 kilomètres.
Fassio out, la voie royale pour Capanaccia
Dans ce dénouement au couteau, le 25e TDCH se jouait sur un fait de course. Au sortir d'un freinage Bertrand Fassio était victime d'une sortie de route, heureusement sans gravité, qui ouvrait la voie du succès à Olivier Capanaccia vainqueur de cette avant-dernière spéciale.
Le Tour de Corse venait, avant même la 22e et devenue anecdotique ES 22, bien entendu sauf impondérable, de connaître son dénouement. Julien Saunier était le lauréat de cette dernière ES.
Il ne restait plus à Capanaccia qu'à rentrer à Calvi où l'attendait le podium final. Le Porto-Vecchiais sortait vainqueur d'une lutte au sommet entre les M3 et les Porsche. Jamais sans doute le TDCH n'avait livré un final aussi haletant. Marc Valliccioni et Pascal Trojani complètent dans cet ordre le podium à respectivement 3'03 et 5'15. Le VHC est revenu à Mathieu Fassio sur la Porsche 911, devant les Porsche de Tanguy Tailler et du Porto-Vecchiais Jean-Baptiste Botti.
Les M3 sortaient grands vainqueurs de cette 25e édition en occupant les cinq premières places du classement général et par voie de conséquence du J2
Clap de fin pour une très belle édition du quart de siècle.
VHRS
En Moyenne Haute, l'équipage allemand composé de Thomas Enghof et Franziska Mohr a tenu le choc en tête de l'épreuve pour finalement l'emporter. Scénario identique pour Yves Deflandre et Jennifer Hugo (Porsche) qui ont conservé leur première place jusqu'au bout. En Modérée victoire des Bocqueret Loïc et Valentin sur la Golf GTI. Enfin en Moyenne Basse succès de l'expérimenté Alain Arnal associé à Denis Goudu sur la Morris Cooper.
Les classements
ES18 : Ponte Leccia-Valle di Rustinu (19,6 km) : 1. Valliccioni-Hochet (M3) 13’40, 2. Fassio-De Montredon (Porsche) 13’51, 3. Capanaccia-Tyran (M3) 13’54, 4. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 13’58, 5. Trojani-Vesperini (M3) 14’05, 6. Doux-Paque (M3) 14’11, 7. Mancini-Mancini (M3) 14’12, 8. Jean-Buresi (Porsche) 14’12
ES19: Ponte Novu-Canavaggia (13,5 km) : 1. Capanaccia-Tyran (M3) 9’22, 2. Fassio-De Montredon (Porsche) 9’27, 3. Mancini-Mancini (M3) 9’32, 4. Doux-Paque (M3) 9’34, 5. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 9’35, 6. Valliccioni-Hochet (M3) 9’38, 7. Trojani-Vesperini (M3) 9’40, 8. Bernardini-Gordon (M3) 9’40.
ES20 : Costa Roda-Ponte Rosso (10,6 km) : 1. Capanaccia-Tyran (M3) 7’22, 2. Fassio-De Montredon (Porsche) 7’23, 3. Mancini-Mancini (M3) 7’29, 4. Fassio. M-Olivier (Porsche) 7’30, 5. Trojani-Vesperini (M3) 7’34, 6. Valliccioni-Hochet (M3) 7’34, 7. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 7’35, 8. Tailler-Jaime (Porsche) 7’35.
ES21 : Castifao-Belgodere (20,6 km) : 1. Capanaccia-Tyran (M3) 11’50, 2. Gache-Prevot (Porsche) 12’06, 3. Doux-Paque (M3) 12’14, 4. Mancini-Mancini (M3) 12’18, 5. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 12’19, 6. Tailler-Jaime (Porsche) 12’19, 7. Fassio. M-Olivier (Porsche) 12’20, 8. Bernardini-Gordon (M3) 12’24.
ES22 : Cateri-Montemaggiore (6 km): 1. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 3'52, 2. Valliccioni-Hochet (M3) 3'58, 3. Gache-Prevot (Porsche) 3'59, 4. Trojani-Vesperini (M3) 3'59, 5. Capanaccia-Tyran (M3) 4'00, 6. Doux-Paque (M3) 4'04, 7. Van De Woestyne-Poupard (MK2) 4'05, 8. Mancini-Mancini (M3) 4'06.
Classement général
1. Capanaccia-Tyran (M3) 4h22'52, 2. Valliccioni-Hochet (M3) à 3'03, 3. Trojani-Vesperini (M3) à 5'15, 4. Mancini-Mancini (M3) à 6'36, 5. Doux-Paque (M3) à 6'54, 6. Fassio.M-Olivier (Porsche) à 8'40, 7. Tailler-Jaime (Porsche) à 9'04, 8. Gheysen-Léon (M3) à 12'08
Les podiums en VHRS
Moyenne Haute: 1. Enghof-Mohr (Toyota Celica), 2. Herbeth-Seichepine (Porsche), 3. Baugnée-Duchesne (Ford)
Moyenne Intermédiaire: 1. Deflandre-Hugo (Porsche), 2. Feligioni-Feligioni (Porsche), 3. Baillet-Piret (Porsche)
Moyenne Modérée: 1. Bocqueret-Bocqueret (Golf GTI), 2. Saussereau-Poulard (Fiat 124 Abarth), 3. Pujols-Pujols (Golf GTI)
Moyenne Basse: 1. Arnal-Goudu (Mini Cooper), 2. Peyre de Fabregues-Favre (Mini Cooper), 3. Loens-Loens (Mini Cooper)
Féminines : 1. Grimm-Godin-Filleau (Lancia), 2. Picoreau-Raquin (Alfa Romeo), 3. Merle-Weiss (R5 Alpine)
