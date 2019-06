23ème Open de Squash Ile-Rousse: une confirmation pour Thierry Lincou, une première pour Noëlie Boden

Du bruit et de l'ambiance pour cette dernière journée au Squash Loisirs.



Les finales très attendues du 23ème Open International de Squash se sont disputées hier soir sur le parquet du Squash Loisirs de l'Ile-Rousse, devant un public nombreux et prêt à s'enflammer.



La finale inédite chez les Femmes opposait Noëlie Boden (n°14 fra, Créteil) à Léa Barbeau (n°19 fra, Mulhouse).



L'entame était rythmée et les échanges soutenus dans cette rencontre au cours de laquelle les deux joueuses se rendaient coup pour coup.



Après quatre jeux intenses, l'égalité était parfaite (2/2) et le 5eme jeu s'annonçait indécis.

Aucune des deux joueuses ne parvenait à se détacher, mais la Cristolienne se montrait plus solide dans les derniers instants pour arracher la décision (11/9).

Elle succéde donc à Maud Duplomb et inscrit pour la première fois son nom au palmarès.



L'ambiance montait encore de plusieurs crans lorsque le champion du monde, Thierry Lincou entrait en scène.

Face au Strasbourgeois Loic Hennard, le Réunionnais partait avec la faveur du pronostic et montrait rapidement ses intentions. A l'attaque, Lincou enchaînait les shots et assurait un spectacle splendide, qu'il prolongeait volontiers jusqu'au 5eme jeu.

Le Boss est toujours le Boss, il a encore démontré hier soir en s'imposant avec panache..



La remise des prix suivait, avant une soirée torride pour les 100 participants à cette 23eme édition très réussie.