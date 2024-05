20e journée de Médecine du Sport à Porticcio : un rendez-vous placé sous le signe de l’excellence médicale

La Société corse de Médecine du Sport, créée il y a 20 ans par les Drs Gilles Testou et Paul Muracciole, organise chaque année une journée consacrée à la médecine sportive contemporaine. Elle réunit ainsi des experts, des professionnels de la santé mais aussi des passionnés du sport, qui échangent, chaque année sur plusieurs thèmes. Gilles Testou, médecin du Sport réputé à Ajaccio, explique la genèse de cette manifestation : « Nous avons créé cette association, qui n’est autre que la représentation de la médecine du sport en Corse, dont nous avons été les pionniers avec le Dr Muracciole, il y a 20 ans maintenant. Dans le cadre de cette association, nous avons mis en place cette journée dédiée à la médecine du Sport afin de fédérer le monde médical et les pratiquants lors d’un évènement phare avec la participation d’experts dans plusieurs domaines comme la chirurgie ».



La présence de plusieurs experts en médecine du Sport



Pour cette 20e édition, qui se déroulera le 1er juin 2024 au Radisson Blu de Porticcio, plusieurs thèmes seront ainsi abordés comme les avancées technologiques dans la rééducation des blessures sportives, la nutrition pour une performance optimale, la prévention pour les commotions cérébrales chez les athlètes, l’impact de la pandémie sur la pratique sportive, et les stratégies de récupération pour éviter et prévenir les blessures. « De mon côté, j’animerais une conférence sur l’impact de la pratique sportive dans le vieillissement, sur les bienfaits de l’activité sportive et surtout démontrée qu’il n’y a pas d’âge pour commencer le sport. Et expliquer pourquoi, l’activité physique permet de ralentir le vieillissement ».



Les Journées corses de Médecine du Sport réunissent chaque année un panel d'experts dans le domaine de la médecine sportive. Des médecins spécialistes, des chercheurs émérites, des professeurs de haut niveau et d'autres professionnels de la santé partageront leurs connaissances et leur expertise lors de présentations et de moments de discussion. Pour Gilles Testou, « Cette Journée a été créée à destination de tous les passionnés de Sport. La réflexion portait sur le fait que les sportifs professionnels bénéficient d’un suivi personnalisé et d’un staff qui permet souvent un rétablissement bien plus rapide que des amateurs, après une blessure. Cette journée permet ainsi à tous les professionnels de santé (kinés, podologues, médecins) mais aussi à tous les pratiquants d’entrer en contact avec des experts de renom, et de créer un réseau dans le cadre, par exemple d’un futur suivi. C’est une occasion en or de pouvoir discuter et échanger avec ces personnes, qui connaissent tous les mécanismes de la médecine du sport ».



La Société corse de Médecine du Sport s'engage, en effet, par le biais de ce rendez-vous à promouvoir l'excellence médicale et l'innovation dans le domaine de la médecine sportive. Les Journées corses de Médecine du Sport offrent ainsi une plateforme unique et gratuite pour le partage de connaissances, le réseautage professionnel et la collaboration interdisciplinaire, dans le bien-être des sportifs de tous niveaux.