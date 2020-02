200 personnes se mobilisent à Calenzana pour l'association Huntington Corse

C'est par une belle journée ensoleillée que plus de 200 personnes ont répondu dimanche à l'invitation du Lions Club de la Balagne et du Rotary International Calvi - Balagne.

Cette manifestation était organisée au profit de l'Association Huntington et c'est Achille Acquaviva qui a mis son Domaine de la Figarella, où une quinzaine de bénévoles a œuvré à la réussite de cette manifestation avec au menu des produits nustrale apprécié de tous.

A noter également les efforts des organisateurs en matière de tri sélectif avec une opération Zéro frazu mise en place.

Le Lions Club et le Rotary international remercient la commune de Calenzana et plus particulièrement François-Marie Marchetti, adjoint au maire, pour le prêt de chaises et de tables, les bénévoles et, bien entendu, le maître des lieux Achille Acquaviva.