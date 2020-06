2 500 collégiens corses de retour en cours ce lundi

"Bienvenue les enfants, comment vous allez depuis le temps ?"



Cela fait trois mois que Laurent Cacciaguerra, principal du collège Simon-Vinciguerra à Bastia n'a pas accueilli d'élèves. Ce lundi 22 juin, c'est le grand retour sur les bancs de l'école pour les 16 classes de collégiens. A l'entrée de l'établissement, un nouveau rituel attend Pierre douze ans et ses camarades. Après avoir enfilé son masque, l'élève de sixième rejoint le portail où Mme Dominici, la CPE, lui tend le gel hydroalcoolique pour un lavage de main rendu obligatoire. Dans la cour, les enfants sont regroupés par niveau comme le demande le protocole sanitaire du gouvernement. Tout est bien organisé pour que les groupes ne se croisent pas : 4 classes sont rentrées à 8 heures ce lundi matin, 4 autres à 10 heures puis 14 et 15 heures.



Ces mesures sanitaires rassurent Marie et Pénélope qui attendent leurs enfants Louis et Céline devant la grille de l'établissement. "C'était long l'enseignement à la maison, je suis contente que mon fils puisse retourner à l'école aujourd'hui'", lance Marie. "Je ne pense pas que cela puisse être à l'école qu'il attrape le Coronavirus, dans la rue c'est beaucoup moins sûr.", confie Pénélope.



Durant la matinée d'école, les élèves ont été accueillis par leur professeur principal qui les a formés aux gestes barrières, leur a donné leur emploi du temps et a échangé sur les conditions de travail à la maison pendant ces trois derniers mois.



Après avoir reçu une dernier fois du gel dans les mains, Louis rejoint sa maman à l'extérieur de l'établissement. "C'était bien quand même de pouvoir retrouver les copains et les professeurs. A la maison on comprend moins bien !", s'exclame-t-il.



Une joie partagée par le principal du collège qui l'affirme "Ce retour à l'école est une réussite."



20% de collégiens en cours sur toute l'île



A présent tout l'enjeu sera de savoir si les enfants continueront à venir au collège pendant les deux prochaines semaines qui précèderont les grandes vacances. Un pari qui sera difficile à tenir pour les élèves de troisième pour lesquels le conseil de classe s'est déjà tenu. Au collège Simon-Vinciguerra près de 50% des effectifs étaient présents en ce jour contre un peu plus de 20% (2 500) sur l'ensemble de l'île.

"Pour les enfants désireux de venir à l'école et ceux en décrochage scolaire, même une journée d'école est déjà une victoire", rappelle Laurent Cacciaguerra.