1er mai : en Corse, les syndicats appellent à la mobilisation pour la fête du travail

« En ce 1er mai international, avec la Confédération Nationale Force Ouvrière, l’UD FO de Haute-Corse réaffirme son soutien à toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui se battent pour la justice sociale dans le monde » souligne Christophe Bertin, secrétaire général FO Haute-Corse.



« Aujourd’hui force est de constater un panier de la ménagère à l’addition salée en raison de l’alimentation en hausse, du gel de la production agricole, des répercussions de la guerre en Ukraine, la hausse des carburants et le gel des salaires, autant d’ingrédients qui sont venus alourdir ce panier. Nos banderoles et hautparleur n’en peuvent plus de crier les mêmes maux à qui veut entendre : revalorisation des salaires, protection des uns et des autres, lutte contre les discriminations, moins d’inégalités, la paix dans le monde, renforcement de notre service santé, aider nos jeunes. Notre syndicat demande à nos dirigeants une prise de conscience imminente et une réponse rapide pour le pays et l’ensemble des citoyens ».



Pour un avenir meilleur

« Nous nous battons pour un avenir meilleur. Aujourd’hui il faut cesser les divergences et au contraire rassembler nos forces dans l’union et le désir d’avancer ensemble vers un lendemain certain. Rapprochons nos idées et donnons-nous les moyens pour qu’ensemble nous redistribuons les cartes vers cet avenir. FO sera sur le terrain aux cotés de la population pour redoubler d’efforts contre la destruction systématique des acquis sociaux des travailleurs. Il faut redonner l’envie à tous de croire en cet avenir et c’est ensemble que nous réussirons avec vous tous et FO à vos côtés ».

Malgré certaines convergences avec les autres syndicats, FO Haute-Corse n’appelle pas à défiler ce 1er mai. « Ce 1er mai tombe en pleine vacances scolaires et la mobilisation risque d’être faible. D’un autre coté il n’y a pas eu de concertation avec les autres syndicats. On se réserve pour les grandes manifestations à venir » conclut Christophe Bertin.





Défilé CGT/FSU/UNSA

Du coté des autres syndicats, on appelle la population à descendre dans la rue. CGT, FSU, UNSA organisent un rassemblement ce dimanche à 10h devant le Palais de Justice de Bastia. Un défilé suivra jusqu’à la préfecture. « Au lendemain des élections présidentielles, cette manifestation aura une nouvelle résonance et sera sous les slogans » indique Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT de Haute- Corse. « Ce 1er mai doit être pour l’intersyndicale une journée de mobilisation interprofessionnelle pour dire non à la régression sociale, pour obtenir une augmentation des salaires, dans le privé comme dans le public, du SMIC, des pensions et des minimas sociaux, pour demander une véritable répartition des richesses. Tout augmente, sauf les revenus des citoyens. Aussi l’intersyndicale CGT/FSU/UNSA appelle à faire de ce 1er mai le point de départ d’une reconquête sociale. La situation économique et sociale de notre région est en effet marquée par l’aggravation des inégalités, de la précarité et par la crise écologique qui s’accélère dangereusement. L’exigence de paix est aussi une revendication syndicale dans le contexte terrible des guerres notamment en Ukraine ».