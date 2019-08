1er Trophée des villages : Canavaghja vainqueur du marathon de pétanque

Rédigé par La rédaction le Mercredi 21 Août 2019 à 14:34

Le trophée des villages «12 heures de pétanque» a été organisée pour la première fois en Corse par a Sfida Canavaghjinca ce weekend. Les organisateurs souhaitent remercier tous les villages qui leur ont fait confiance et adhéré à ce projet.



« Nous adressons un grand bravo aux joueurs et joueuses qui ont effectuer un vrai « marathon pétanque » de 10 heures à minuit. »

13 équipes étaient sur la ligne de départ (78 compétiteurs) venues de nombreux villages.

Après des parties disputées, Costa Roda et Canavaghja se sont retrouvés en finale. L’équipe de Canavaghja a finalement remporté ce trophée.

« Une journée pétanque magnifique - commentent les organisateurs - dans une ambiance extraordinaire....Merci à tous et toutes… et rendez-vous en 2020…. »

