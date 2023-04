18 accidents mortels du travail en Corse entre 2019 et 2022

"La Corse est la région qui connaît l’un des taux d’accidents du travail mortels le plus important de France par rapport au nombre de salariés actifs et un indice de gravité 2 fois supérieur à la moyenne nationale" souligne la DREETS qui à la faveur de cette journée, mondiale célébrée depuis 2023 par l’Organisation internationale du Travail, sous l’égide des Nations Unies, a voulu sensibiliser l’opinionpublique "sur les questions de sécurité et de santé professionnelles et d’encourager les acteurs socio- économiques (employeurs, salariés, partenaires sociaux) à promouvoir une culture positive de la sécurité et la santé au travail."On sait la place qu'occupe la Corse sur ce plan.Si les chiffres des accidents sont stabilisés, ils ne restent pas moins importants.Ainsi, selon les données par la direction régionale de l’économie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse "depuis 2019, la Corse connaît entre 3 000 et 4 000 accidents du travail déclarés chaque année par les employeurs auprès de l’Assurance Maladie ; auxquels il faut ajouter entre 400 et 500 accidents de trajet domicile-travail reconnus chaque année."En 2022, 4 185 accidents (hors accidents de trajet) ont eu lieu dont 75% ont déclenché au moins 1 journée d’arrêt de travail et 8 ont entraîné un décès.Les chutes de hauteur et de plain-pied représentent 33%, 21% pour la manutention.Mais ce sont ces chiffres des accidents du travail mortels qui interpellent le plus aujourd'hui. 18 ont été dénombrés entre 2019 et 2022 sur l'ensemble de la région. Pour la DREETS de Corse, il s'agit là de "chiffres insupportables"Absence de protection et de formation appropriée, équipement non conforme : les causes de ces accidents sont classiques, connues et potentiellement supprimées. À noter aussi que 8 accidents mortels sont aussi consécutifs à un malaise cardiaque et donnent lieu à enquête des services de l’inspection du travail qui vérifie de façon systématique qu’il n’existe pas un lien entre l’accident et l’activité professionnelle.Pour la DREETS pourtant ces accidents du travail "graves et mortels sont majoritairement évitables. Il faut donc les prévenir."D'où l'intérêt d'une journée comme celle de ce vendredi au cours de laquelle a été mis en avant le plan national de santé au travail se décline sous la forme d’un plan régional dédié à la lutte contre les accidents du travail graves et mortels.Ce plan, dénommé « Agir pour Prévenir », a été signé le 9 décembre 2022 dans les locaux de la maison du BTP à Bastia sous la présidence de la directrice régionale de la DREETS de Corse. Il consiste en la mise en œuvre d’actions concrètes et opérationnelles pour agir sur les conditions de travail.Au-delà de ces actions de sensibilisation et d’information, les agents de l’inspection du travail procèdent à "descontrôles inopinés sur site pour s’assurer du respect des règles de sécurité" précise la Dreets. "Ces contrôles permettent à la fois de régulariser les éventuels manquements, de rappeler les règles aux employeurs et, si nécessaire, d’engager des sanctions administratives ou pénales."En 2022, 26 décisions d’arrêts de travaux ont été prises en raison de situations de danger grave constatées pour les salariés et 8 procédures pénales engagées pour des infractions à la santé et la sécurité des travailleurs.En outre, 600 contrôles ont été effectués, dont plus de la moitié concernent l’hygiène, la santé et les conditions de travail dont 305 contrôles relatifs aux priorités définies dans le Plan régional d’action évoqué plus haut.