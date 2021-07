166 000 euros : une 3ème collecte de fonds réussie pour l’association Inseme

Plus personne ne l'ignore : l'association Inseme se mobilise régulièrement pour acquérir des appartements sur le continent afin d’aider les familles à faire face aux difficultés d’hébergement qu’elles rencontrent pour accéder à des soins.

Les principales villes concernées sont Marseille, Nice et Paris.

Après Marseille en 2017 et Nice en 2019, l’Association lançait en 2021 sa 3ème édition de la Collecte "1 Mois pour 1 Toit" afin d’acheter un appartement, cette fois, à Paris !

Elle a démarré le 1er juin 2021 et s'est terminée le 30 juin.





"Nous sommes très heureux de vous annoncer que le défi est dépassé puisque nous avons récolté 166 000 euros!

Alors que le premier palier était de 50 000 € et un second à 100 000 € pour atteindre l’objectif et pouvoir acheter un appartement à Paris, la générosité incroyable des donateurs nous a fait arriver ce montant inespéré!

L'Association INSEME ayant 200 000 € de fonds destinés à cette collecte, ce sont bien 366 000 € dont elle dispose à présent afin d'acquérir un appartement à Paris pour les familles d'enfants hospitalisés sur le continent" souligne Inseme qui "remercie de tout cœur les 836 donateurs qui ont participé."





"Un remerciement particulier à ses partenaires historiques et membres d’Honneur : le Crédit Agricole de la Corse qui a fait l’incroyable don dès l’ouverture de la collecte de 30 000 € ainsi que la Méridionale qui a clôturé en beauté avec un don de 30 000 € également. Merci à Groupama, au Crédit Mutuel, aux entreprises et associations qui ont lancé des opérations au profit de cette collecte pendant tout le mois de Juin: la MSA, Benoa, Pizza chez Cyril, Orpi agence de Porticcio, les Socios 2B et les 2 coureurs du GR20 Corentin Fourni et Sébastien Giambernardi !

Merci de tout cœur aux familles qui ont accepté de partager avec sincérité leur expérience du déplacement médical sur le continent pour les soins de leur enfant, ces témoignages sont précieux!

Merci aux médias qui ont relayé et diffusé régulièrement les liens de la collecte !

Chacun d'entre vous qui avez participé faites partie du maillon de la chaîne de la solidarité d'Inseme! Grâce à vous, cette aventure est une belle réussite collective, a ringraziavvi di core!"