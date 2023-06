15ème édition des rencontres littéraires d'Ajaccio : "Racines de Ciel", la culture comme moteur

« Nous sommes là pour l’ouverture d’esprit, pour montrer de belles œuvres et pour s’émouvoir devant ». Les mots de Mychèle Leca, conceptrice et directrice de Racines de Ciel, résument à eux-seuls toute la philosophie de ces rencontres littéraires qui sont désormais incontournables dans le paysage culturel ajaccien. Cette année, pour la 15ème édition, qui s’étend du 20 au 25 juin, l’équipe du festival a choisi de célébrer cet anniversaire un peu spécial en se plaçant sous la thématique « Veilleurs de nuit ». Un clin d’œil à la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock qui fera figure de star de l’évènement et qui « permet de réaffirmer le lien profond qui l’unit au site qui l’accueille, le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d’Ajaccio ».



Créée par Alina Gurdiel, ce concept inédit réunit en effet de façon originale, singulière et variée, beaux-arts et littérature en invitant des écrivains à passer une nuit en solitaire dans un musée de leur choix. Seuls face à l’univers d’un autre artiste, ils en tirent un texte qui peut être parfois poétique, dur, philosophique ou même un peu décalé. Une idée extraordinaire qui a séduit la directrice de Racines de Ciel. « Nous collaborons depuis 4 ans avec Alina Gurdiel qui est l’attachée de presse du prix du livre d’art. Pour les 15 ans de Racines de Ciel, j’ai souhaité que nous travaillions autour de cette collection », dévoile-t-elle. À compter de samedi 14h30, plusieurs auteurs de cette collection se succèderont au sein du Palais Fesch pour les traditionnels débats littéraires. « Tous ont quelque chose de particulier à dire », souligne Mychèle Leca.



Mais avant ces moments qui seront sans nul doute forts en émotions, le programme de Racines de Ciel est également bien chargé. « C’est une édition qui est un peu plus large que les autres », glisse d’ailleurs la directrice de ces rencontres qui commenceront dès mardi avec la restitution des travaux des participants à l’atelier d’écriture d’Isabelle Miller de 18h30 à 20h. « Puis nous poursuivrons avec le débat des éditeurs », indique Mychèle Leca en soulignant l’importance de ce moment qui « révèle la réalité du monde de l’édition ».