15 août à Zalana : entre le religieux et le profane

Il est à peine 5 heures du matin, ce vendredi 15 août. À Zalana, la fête de l’Assomption s’ouvre aussi par la chasse. Mais cette année, les chasseurs sont peu nombreux : la chaleur caniculaire a découragé plus d’un. Habituellement, ils sont une quinzaine à vingt, parfois venus de Bastia ou de Costa Verde pour débuter la saison du sanglier. Cette fois, seuls cinq villageois se retrouvent à Lamberccia pour traquer le Sus scrofa.

Tandis que Toussaint, José, Laurent et Titi se placent à leurs postes, André lâche les chiens aux premières lueurs du jour. Mais sur un sol sec et déjà brûlant, ils s’essoufflent vite. À 8 h 30, le thermomètre affiche 27°. Les chasseurs mettent fin à leur sortie, malgré tout réussie : quatre sangliers sont ramenés et la viande sera partagée entre les habitants.