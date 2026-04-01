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15 ans de CNI : ils ont gagné un Iphone 17, une Playstation 5 et une Applewatch


La rédaction le Samedi 11 Avril 2026 à 17:52

Un Iphone 17, une Playstation 5 et une Applewatch : les trois gagnants du jeu concours organisé pour les 15 ans de CNI ont reçu ce jeudi après-midi dans les locaux bastiais de Corse Net Infos les prix que nous avions mis en jeu sur Facebook, Tiktok et Instagram.



Corinna Caselli, Ghjuvan-Battistu Romani et Amandine Paoli
Corinna Caselli, Ghjuvan-Battistu Romani et Amandine Paoli
À l’occasion de ses 15 ans, Corse Net Infos avait lancé un jeu concours sur ses réseaux sociaux - Facebook, TikTok et Instagram - afin de remercier ses lecteurs et abonnés pour leur fidélité. Trois lots étaient en jeu : un iPhone 17, une PlayStation 5 et une Apple Watch.
Les gagnants ont reçu leurs prix ce jeudi après-midi dans les locaux bastiais de Corse Net Infos, lors d’un moment convivial marqué par les échanges avec l’équipe du média.


Les lots ont été remis par Charles Montiqui a tenu à saluer l’engagement des participants et la fidélité du public depuis la création du titre.
Les lauréats sont Corinna Caselli, gagnante de l’iPhone 17 grâce à sa participation sur Facebook, Ghjuvan-Battistu Romani, qui remporte la PlayStation 5 après avoir joué sur TikTok et Amandine Paoli, lauréate de l’Apple Watch via Instagram


Tous trois ont exprimé leur joie d’avoir remporté ces lots et ont tenu à remercier Corse Net Infos pour l’organisation de ce concours, saluant l’initiative à l’occasion de cet anniversaire. Ils ont également assuré rester fidèles au média.
Quinze ans après sa création, Corse Net Infos poursuit ainsi son développement en s’appuyant sur une communauté toujours plus large et engagée sur ses différentes plateformes.
 




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