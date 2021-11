11-novembre à Porto-Vecchio : il y a 103 ans la première guerre mondiale prenait fin

Chaque 11 novembre, pour que ne soient pas oubliés les sacrifices des Poilus des cérémonies se déroulent aux monuments au morts.



A Porto-Vecchio cela a commencé, très tôt ce jeudi matin. Le maire Jean-Christophe Angelini, accompagné de nombreux élus a déposé des gerbes aux monuments et stèles des différents villages et hameaux de la Commune, Précojo, Muratello, Ceccia et Trinité. Une messe de la paix en l'église Saint Jean-Baptiste de Porto-Vecchio ainsi que le dépôt de gerbes au monument aux morts de la place Henri Giraud ont mis un terme à cette matinée. Un moment d'émotion partagé ce d'autant que le nom du Sergent Roch Quenza a été réhabilité et figure, désormais aux côtés de ses compagnons d'armes tombés lors de cette guerre.





Cet ultime hommage de la matinée, ponctuée par les dépôts de gerbes en présence des délégations de la gendarmerie, des pompiers, des anciens combattants et de l'armée de l'air, aura, aussi, permis de constater que la jeunesse s'implique dans ce devoir de mémoire. Les jeunes engagés au sein du SNU étaient là, tout comme les élèves du collège Léon Boujot qui ont chanté le texte des frères Vincenti, "Ritrattu".

Le public avait répondu présent, signe évident, que même plus d'un siècle plus tard, il est des rendez-vous avec l'histoire qu'il est important d"honorer.