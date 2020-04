11-Mai - Ange Santini rencontrera mercredi les directeurs des écoles de Calvi

- Quel est votre avis sur une reprise de l'école le 11 mai ?

-Cela ne me choque pas. L'école est le ciment de la République et il est tout a fait naturel que l'on puisse réfléchir sur le sujet comme le fait le Gouvernement, même si l'avis du Conseil Scientifique qui préconise une rentrée en septembre a de quoi perturber les esprits et jeter le doute. Le confinement des enfants pose aussi problème à plus d'un titre. Certains sont victimes de violences familiales, d'autres sont confinés chez eux alors que la langue parlée n'est pas forcément le français, sans oublier aussi les difficultés qui interviennent sans les foyers les plus démunis.





- Quelle décision allez vous prendre pour Calvi

- Dès mercredi j'aurais une réunion avec les directeurs des quatre établissements de la ville et c'est en concertation avec le milieu enseignant que nous verrons ce qu'il y a lieu de faire.

Avec eux, nous verrons si cette rentrée est réalisable, si le nombre d'enseignants sera suffisant et si techniquement nous pourrons répondre à leurs souhaits pour que ce retour à l'école s'effectue avec toutes les exigences requises

La municipalité est là pour accompagner l'Education Nationale et non la précéder.





- Et pour la cantine scolaire ?

- Sur une éventuelle reprise de la cantine scolaire je suis très réservé. Personne ne comprendrait en effet que pour des raisons d'hygiène, les restaurants ne devraient pas rouvrir avant la mi-juin et que dans le même temps on accepte les enfants à la cantine.

Faire déjeuner les enfants en classe par petits groupes me parait aussi assez compliqué.



- Qu'en est-il de la distribution de masques pour tous ?

- Comme vous pouvez l'imaginer nous ne sommes pas restés là dans l'attente de savoir si le Gouvernement allait distribuer des masques pour tous, si oui, quand et combien. Pour pallier cette carence de l'État nous avons passé commande de 10 000 masques, pour moitié chirurgicaux et pour autre moitié FFP2.

Cette commande permettra d'équiper l'ensemble du personnel et si besoin personnel du Centre Hospitalier et soignants.

A l'attention de nos concitoyens, nous avons commandé 3000 masques grand public, dont certains pour enfants.

A cela s'ajoute 500 masques offerts par le 2e REP de Calvi.. Je tiens du reste à remercier l le chef de corps du Régiment, le colonel Christophe de La Chapelle dont je sais qu'il a également prévu une dotation pour les communes du bassin de vie de Calvi.

Toujours sur le plan local, à ces 3500 masques, grâce à des dons de tissus et d'élastiques, des bonnes mains bénévoles sont en capacité de produire 4000 masques dans les semaines à venir.

Les bonnes volontés qui souhaitent participer à cette fabrication sont bien entendu les bienvenues.

François-Xavier Acquaviva. est en charge de la coordination de cette opération.

Au total, et dans un premier temps , ce sont donc 7500 masques qui seront mis à disposition de la population

Nous ferons en sorte que personne ne soit abandonné sur le bord du chemin.

La distribution de ces masques se fera à domicile pour les personnes les plus vulnérables et une distribution s'effectuera à une date et un lieu qui seront définis très rapidement.

Nous avons tout mis en oeuvre pour combattre au mieux cette crise sanitaire

De son côté, le 2e REP équipe son personnel et les familles. alors que nombre d'entreprises en font de même avec leur personnel.

J'ajouterai qu'il ne faut pas prendre le 11 mai comme une fin mais comme un début.

Il faut savoir qu'un seul masque ne va pas suffire et qu'ils ne sont pas éternels. Avec mon adjointe aux affaires sociales Hélène Astolfi, et l'ensemble des élus; tout a été mis en œuvre pour combattre au mieux cette crise sanitaire.".