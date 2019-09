​Volley : le GFCA mise sur le partenariat privé pour continuer à écrire son histoire

Les aides publiques et le sport font, on le sait, de moins en moins bon ménage. Le GFCA Volley en a fait la triste expérience en voyant, progressivement, son budget, se réduire. Pour autant, et dans le sillage d’un nouveau chantier sportif important (création d’un centre de formation, équipe réserve en N III, groupe professionnel très jeune), les dirigeants ont planché sur les perspectives économiques. Vitrine médiatique importante au niveau de l’île, le club jouit, en effet, d’une solide réputation. Ainsi, ce mardi au complexe hôtelier de Marina Viva, partenaire du club depuis de longues années, une dizaine de chefs d’entreprise avaient été conviés pour évoquer un partenariat.





Sous l’égide de BPI France, représenté par Patrick Begay, son directeur exécutif et Cécile Donsimoni, directrice régionale, il a été justement question de soutien et d’accompagnement. Un partenariat qui existe déjà depuis six ans mais qui doit pour les raisons que l’on sait, être renforcé. « Le réseau business des entreprises et en croissance en Corse, précise le directeur exécutif, le GFCA, de par son aura, son histoire et son palmarès est un club référence. Aujourd’hui, il repart avec de nouvelles ambitions et un nouveau projet. Les clubs sont des vecteurs d’énergie créatrice et le GFCA permet à BPI France de dynamiser son implantation régionale. »





303 millions engagés en 2018 auprès de 613 entreprises corses

EN 2018, BPI France a engagé 303 millions d’euros dans l’accompagnement de 613 structures. Sur le plan national, des clubs de football comme le Paris FC ont intégré ce réseau. « Le monde change, rajoute Patrick Begay, il faut trouver d’autres financements pour les clubs, il faut innover avec envie, audace et force. Le GFCA dispose d’atouts dans cette perspective. Il est de notre devoir de poursuivre notre accompagnement. »

Pour Antoine Exiga, l’histoire continue en quelque sorte sous une autre forme. « BPI est avec nous depuis plusieurs années. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin des entreprises et BPI est là pour faire l’intermédiaire et essayer de fidéliser des structures dans l’optique de financements privés. M.Begay est venu booster tout cela et nous aider à trouver des partenaires potentiels. On repart avec un budget revu à la baisse (-400 000 euros), des ambitions nouvelles autour des mêmes valeurs. Ce partenariat va nous introduire auprès d’autres entreprises. On sait que les financements publics vont progressivement disparaître. Il est important de trouver des solutions. C’est une année difficile mais nous sommes en cohérence avec nos idées. Le centre de formation est ouvert, nous avons une équipe réserve en NIII et malgré toutes les difficultés, nous sommes toujours ambitieux. »

Pour que la petite histoire devenue grande continue de faire son chemin…