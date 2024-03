​Volley-ball (Play-offs Ligue B) : le GFCA prend une option face à Martigues (3-1)

Après la victoire dans la douleur (3/1) vendredi lors de la première manche des play-offs face à Martigues, le GFCA recevait une nouvelle fois les Provençaux au Palatinu.

Plus libérés, les Ajacciens mettaient la pression sur leurs adversaires d’entrée de jeu (5-1), (9-4) puis (14-8). Bala en feu et le bloc gazier mettaient les Martégaux au supplice (17-10). Sans trembler, le GFCA Volley remportait le premier set 25-18 avec une copie bien plus appliquée que lors de la rencontre de vendredi.

Dès le début de la seconde manche, les Gaziers reprenaient leur marche en avant avec notamment une qualité de service retrouvée (4-1) et les coups de boutoir de Victor Socié et Florian Lacassie. (5-1) (9-3 puis (10-5). Le collectif provençal semblait alors bien impuissant pour répondre à la fougue ajaccienne.



Martigues se reprend dans le second set



Pourtant, grâce notamment à Poda, les Provençaux reprenaient espoir et renversaient la tendance à la grande surprise (11-11) (14-15) puis (17-18). Le bloc martégal, ajouté à quelques maladresses ajacciennes, permettait aux visiteurs de revenir à une manche partout (25-20).

La 3e manche débutait avec beaucoup d’intensité entre deux équipes décidées à prendre les devants. Peu à peu, les Ajacciens reprenaient le fil du match et creusaient l’écart (10-5) puis (15-8). Cette fois-ci, Martigues ne parvenait pas à renverser la tendance et les « Rouge et Bleu » remportaient ainsi le set sur une attaque gagnante de Socié (25-20).

Pouvant être décisive, la 4e manche était particulièrement accrochée (7-6) mais sous l’impulsion de Bala, le GFCA prenait une nouvelle fois les devants (14-9) (18-14) pour empocher finalement la victoire (25-22) sur un service raté des Provençaux.

Le GFCA Volley mène maintenant 2-0 face à Martigues, avant de se déplacer jeudi (et samedi si besoin) et prend ainsi une option pour la qualification en ½ finale. Il ne faudra en effet plus qu’une victoire pour poursuivre plus loin la route qui mène à l’échelon supérieur.