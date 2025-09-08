​Volley-Ball - Le GFC Ajaccio s’apprête à faire son retour dans l’élite nationale

Avec la disparition de l’AC Ajaccio en football et en futsal, le GFCA Volley-Ball est désormais le seul club rescapé du Pays Ajaccien dans le giron professionnel. Après une saison exceptionnelle et une finale épique face à Fréjus (remportée au golden set), les Ajacciens abordent cette nouvelle aventure en MSL (ex-Ligue A) avec humilité, comme l’explique Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien lors de la présentation officielle de l’effectif ce lundi matin 8 septembre : « Nous sommes très heureux de faire partie à nouveau de l’élite du volley-ball français, où nous avons déjà évolué 23 années. Avec les sept années passées en Ligue B, cela fait maintenant trente ans que nous sommes dans le giron professionnel. Cette accession est l’aboutissement d’un projet de quatre saisons. Depuis plusieurs années que nous travaillons à constituer un groupe en mesure de performer au plus haut niveau. Nous avons gardé nos cadres de la saison dernière et nous avons recruté des éléments prometteurs mais aussi d’expérience pour réussir un mélange capable de nous maintenir. Pour arriver à cet objectif, il faudra laisser une seule équipe derrière nous ».



Une première rencontre difficile à Tours, champion en titre

Pour cette première journée, les Gaziers se rendront à Tours, le champion de France en titre, le 21 octobre avant de recevoir Chaumont, le samedi 25 octobre. En pleine préparation physique depuis le 4 août, le GFCA disputera un tournoi à Nice, puis à Martigues afin de procéder aux derniers réglages avant la reprise de la saison : « Depuis lundi, on est sur les terrains, on commence à passer quelques étapes, cela est facilité par le fait que le collectif se connait très bien. Les systèmes de jeu sont déjà huilés, on avance bien ».



Avec 14 équipes dans ce championnat resserré, le GFC Ajaccio devra batailler avec Le Plessis-Robinson et Narbonne notamment, pour essayer d’éviter cette dernière place, qui renverra un club en Ligue B. Avec un budget limité, et un encadrement de sa masse salariale, le GFCA ne sait toujours pas s’il pourra enregistrer auprès de la ligue professionnelle, l’ensemble de ses contrats. Paul Muracciole, le président ajoute : « Nous avons travaillé à la recherche de nouveaux partenaires mais la situation économique générale fait que la montée en MSL ne suffit pas à avoir de nouveaux financeurs même si nous en avons trouvés. Mais, c’est très difficile et encore plus durant les mois de juillet et août. Chaque année, c’est de plus en plus compliqué de boucler le budget de l’année. Nous avons terminé les deux dernières saisons avec un léger déficit dû notamment au désengagement des collectivités en cours de saison. On ne sait jamais quel va être le montant des aides qui vont nous être accordées avant le début de la saison. On nous a encore annoncé une baisse des subventions de 50 000 € au mois de janvier dernier, en pleine saison, alors que notre prévisionnel se fait six mois avant. Cela devient un exploit d’exister au plus haut niveau ».



Malgré tout, les dirigeants ajacciens se sont attelés à modeler un effectif capable de se maintenir en MSL avec les moyens du bord. Après les départs de Weidner (Martigues) et Serafin (Chaumont), le GFCA enregistre les arrivées de Daryl Bultor (ancien champion olympique avec l’équipe de France) et Matthieu Garcia au poste de passeur. Un jeune brésilien prometteur intègre également le centre de formation qui verra également à sa tête le retour de Nikolai Kratchkovsky, en lieu et place de Rogerio Brizola parti à Poitiers.