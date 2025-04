​Voile : la Société Nautique d’Ajaccio lauréate du « Prix du Développement 2024 »

La Société Nautique d’Ajaccio est depuis plusieurs décennies un acteur incontournable de la Voile en Corse. Affiliée à la Fédération Française, la SNA de par son implication et son développement se voit attribuer depuis de nombreuses années la plupart des Labels Qualités délivrés par la Fédération : Ecole Française de Voile, Ecole de Sport, Equipe Compétition, Club Loisir, et Point Location FF Voile. Mais en mars dernier, lors de l’assemblée générale de la Fédération Française, le club ajaccien s’est vu décerné un tout autre label avec le titre honorifique du « Prix du Développement 2024 », à la plus grande satisfaction et... surprise d’Alain Fichou, son Président : « C’est d’autant plus agréable que c’était totalement inattendu car on s’imagine toujours qu’il y a des clubs beaucoup plus importants que nous. Ils ont considéré, qu’au regard de nos capacités et de nos effectifs, nous méritions ce titre. Nous sommes évidemment très fiers de ce prix et nous allons essayer d’y faire honneur et de poursuivre dans cette voie ».



Le plus grand club de Corse en termes de licenciés

Situé en centre-ville sur le port Tino Rossi, le club, qui emploie deux salariés auxquels s’ajoutent trois moniteurs saisonniers l’été, totalise le plus de licenciés en Corse, avec 200 licences annuelles et environ 300 Passeports Voile. « Notre club a reçu plusieurs prix à cette AG avec également celui des top clubs régionaux en termes de licenciés mais aussi de développement. Cela fait plaisir de voir que nous avons été reconnus pour notre dynamisme de notre école de sport. Nous sommes un club qui fonctionne à l’année qui proposons des activités sportives et loisirs tous les mercredis et les samedis. Nous organisons beaucoup de compétitions au niveau régional, et une manifestation de grande envergure avec notamment la 6e édition des « Voiles d’Ajaccio » en juin prochain » ajoute Christophe Dumoulin, chef de la base de la SNA. Un dynamisme et un rythme soutenu de compétitions qui permettent à de nombreux jeunes du club ajaccien de se classer régulièrement à de bonnes places lors de compétitions nationales en Open Skiff notamment, comme ce fut le cas lors de l’Open Tour à Annecy la semaine dernière.