​Un nouveau plan à 16,2 millions d'euros pour améliorer l’inclusion des personnes handicapées en Corse

« C’est une petite révolution dans la prise en charge des personnes en situation de handicap » se réjouit Marie-Hélène Lecenne, la directrice régionale de l’ARS en Corse lors de la présentation du nouveau plan en faveur des personnes en situation de handicap ce mercredi 29 janvier dans ses locaux ajacciens. L’année 2024 marque une étape importante dans l’amélioration de l’offre médico-sociale en Corse grâce aux deux plans de rattrapage notifiés à l’ARS : le plan de rattrapage de l’offre pour personnes âgées (présenté en 2023) et le déploiement des 50 000 solutions. Ces plans permettent de renforcer une programmation pensée pour répondre aux spécificités des différents territoires de l’île, notamment vers les zones les plus en tension.



Une enveloppe de 16,2 millions d’euros pour la Corse

En Corse, l’enveloppe dédiée va s’élever à 16,2 millions d’euros dont 11,2 millions d’euros dédiés pour le programme « 50 000 solutions ». Notre île, avec ses particularités territoriales, a été identifiée comme région prioritaire. Grâce à ce plan, la Corse va pouvoir augmenter le nombre de solutions proposées aux personnes en situation de handicap, renforcer l’offre de proximité et soutenir l’inclusion, comme l’explique Audrey Colonna, directrice du médico-social à l’ARS de Corse : « Cette révolution, c’est d’abord la logique de transformation de l’offre qu’elle porte pour répondre aux besoins personnes en situation de handicap et permettre le développement d’une offre sur le lieu de vie, qui s’articule au plus près de leurs besoins et qui leur apporte les réponses qui leur sont nécessaires. La deuxième révolution c’est le volume financier qui est mobilisé sur les quatre ans à venir avec une enveloppe de 16,2 millions d’euros, qui va permettre de soutenir une programmation ambitieuse pour cette amélioration de l’offre. Ce plan va s’adresser à toutes les personnes en situation de handicap, aux enfants, aux adultes. Notre ambition est de créer durant cette période 500 nouvelles solutions. Nous dénombrons environ 30 000 personnes en situation de handicap en intégrant les personnes âgées. Cette nouvelle programmation va venir consolider les 3 000 - 4 000 personnes qui sont accompagnés par les établissements et services médico-sociaux qui sont déjà à l’œuvre à leurs côtés ».



Un rattrapage à mettre en œuvre sur la Haute Corse

Sur le terrain, la programmation de l’enveloppe de 16,2 millions d’euros va également permettre de mieux territorialiser les besoins et de favoriser un rééquilibrage entre Corse-du-Sud et Haute-Corse : « De façon historique, la Haute Corse présente un taux d’équipement en matière d’établissements et services, inférieur à celui de la Corse du Sud. Nous avions déjà commencé par le passé ce rééquilibrage. On va vraiment aller au plus près des différents territoires, là où il y avait des manques comme également en Balagne ou en Centre Corse. Sur les 16 millions d’euros de cette enveloppe, 9 millions vont être déployés sur la Haute Corse. Il y a également une répartition qui va se faire au niveau des types d’accompagnement, nous avons veillé à pouvoir programmer des actions ciblées dès le plus jeune âge, au niveau des diagnostics, le repérage précoce pour limiter le sur-handicap jusqu’aux personnes âgées vieillissantes en tenant compte de ses besoins et de ses attentes ».



Le plan 50 000 solutions en faveur du handicap en Corse incarne ainsi une démarche collaborative exemplaire, réunissant aux côtés de l'ARS CORSE, la Collectivité de Corse, l’Education Nationale, la DREETS, la MDPH, les acteurs locaux et les usagers pour coconstruire une offre territoriale adaptée aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap sur la base d’un état des lieux partagé. La planification ainsi coconstruite met un accent particulier sur la transformation de l’offre pour accompagner les usagers à chaque étape de leur vie en limitant les situations de rupture et en soutenant leur capacité à agir.