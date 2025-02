​Trail Sampieru : la victoire et le record pour Xavier Bartoli

Sous un soleil radieux, ils étaient finalement près de 300 à s’élancer ce matin sur les coups de 10 heures de la place d’Eccica-Suarella, à l’assaut des 12 kilomètres et 750 de dénivelé du trail Sampieru. Très vite, Régis Rico prenait les devants de la course, mais c’est finalement Xavier Bartoli, le coureur de la Suarellaise, qui franchissait la ligne d’arrivée le premier. Seul au monde, il pulvérisait, par la même occasion, le record établi l’année dernière par Noël Giordano, de près de deux minutes avec un temps de 55’41 ! Exténué à l’arrivée, Xavier Bartoli exprimait sa fierté : « Je n’étais forcément bien depuis quinze jours avec un peu trop d’abus, mais quand je me suis levé ce matin, j’ai senti que cela allait beaucoup mieux. C’est la course de mon club, je voulais faire le maximum. Je savais très bien qu’on allait se retrouver devant avec Régis Rico et c’est ce qui s’est passé. J’ai l’ai suivi durant un long moment et j’ai vu que, dans les faux plats et les montées, j’étais mieux que lui, et je suis passé devant juste avant Suarella. Après, je suis parti seul, c’est un circuit que je connais bien, et j'ai donc ensuite géré mon effort jusqu'à l'arrivée. C’est la première fois que quelqu’un du club gagne cette course, c’est une grande fierté. Je n’ai pas pensé une seule seconde à battre le record, je m’en suis aperçu en regardant la montre à l’arrivée ! Je suis content de partager ce moment avec tous mes proches. Mon objectif principal maintenant c’est la course du Mont Ventoux dans quatre semaines ».