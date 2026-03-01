​Trail. Marie Chasseray (CO Porticcio) brille sous la pluie au Ceven’Trail

La pluie et le brouillard ont accompagné les coureurs tout au long du Ceven’Trail, transformant le Marathon de la Toureille en véritable défi. Sur ce parcours exigeant de 42 kilomètres et 2 000 mètres de dénivelé positif, la sociétaire du CO Porticcio, Marie Chasseray, a démontré, une nouvelle fois, toute sa solidité pour signer une course de très haut niveau. Invitée sur l’épreuve après sa victoire l’automne dernier au Festival des Hospitaliers, la traileuse corse a choisi d’honorer l’invitation malgré une météo particulièrement hostile. « Je pensais retrouver les paysages découverts en octobre, mais cette fois les conditions étaient vraiment exécrables. Par moments, je n’avais pas plus de cinq mètres de visibilité », raconte-t-elle.



Dans ces conditions, la gestion de course devient un exercice délicat. « Quand on est dans les premiers, on court souvent seul. Il faut s’orienter avec la trace GPS sur la montre, mais même avec ça ce n’était pas toujours simple. » Habituée à profiter des panoramas en pleine nature, la traileuse a cette fois dû se concentrer uniquement sur le terrain. « D’habitude je cours pour les paysages, mais là on ne voyait rien. En revanche, je me suis régalée sur le parcours : c’était très technique, avec beaucoup de cailloux et des conditions qui rendaient la progression difficile. Et moi j’aime quand c’est compliqué. »



« Je voulais passer sous les cinq heures et j’y suis arrivée. Je suis très contente de ma performance »



Sportivement, la course lui a longtemps laissé entrevoir la victoire. En tête de l’épreuve féminine durant les 32 premiers kilomètres, Marie Chasseray a finalement dû céder la première place mais conserve une très solide 2e place féminine, tout en remportant la catégorie sénior. Surtout, sa performance se distingue au classement général. Avec un temps de 4 h 49 min 29 s, elle termine 21e au scratch toutes catégories confondues parmi près de 400 coureurs au départ, confirmant sa capacité à rivaliser avec les meilleurs sur des formats exigeants.

Une course exigeante, courue dans des conditions extrêmes, mais qui laisse à la traileuse du CO Porticcio la satisfaction d’avoir atteint son objectif chronométrique. « Je voulais passer sous les cinq heures et j’y suis arrivée. Je suis très contente de la performance. » La saison de trail est encore longue pour Marie Chasseray, qui prépare déjà ses prochains défis sur des formats plus longs, avec plusieurs épreuves ambitieuses au programme dans les mois à venir, et notamment pour le trail du Mont-Ventoux avant une épreuve d’UTMB à Nice longue …de 165 km !





