​Top 5 pour l'Ajaccien Xavier Bartoli au trail du Mont-Ventoux

« Je suis très content de ma course et de cette performance sur une course aussi mythique ! » Xavier Bartoli, le pensionnaire de la Suarellaise, a enchaîné une nouvelle grosse performance en terminant à la 5ᵉ place du trail du Mont-Ventoux (Vaucluse), qui s’est déroulé ce dimanche 9 mars. La course est organisée depuis 2004 avec un parcours principal qui forme une boucle au départ de Bédoin, passant au sommet du Mont Ventoux. L'épreuve dispose d'une renommée nationale et attire plusieurs athlètes de haut niveau de France et des pays voisins. « Je me suis entraîné tout l’hiver pour cet objectif car d’habitude je cours plutôt sur des distances de 25-30 km. Je visais un top 10 et même mieux, je suis donc satisfait de ma course. Je regrette juste d’être tombé malade juste avant la course, car je pense que j’aurais pu encore mieux faire », déplore le licencié de la Suarellaise.



Dans la cour des grands

En raison du mauvais temps, le parcours initial a été modifié et si les coureurs ne sont pas montés au sommet du Mont Ventoux, ils ont dû affronter des conditions climatiques capricieuses sur un parcours rallongé (49 km au final et 2 600 D+) : « Nous nous sommes retrouvés très vite dans un petit groupe de six et la course a été très difficile avec des rafales de vent allant jusqu’à 140 km/h. D’habitude, je vais plutôt bien sur le plat, mais là c’était vraiment difficile. On s’est retrouvés à trois avant que Thomas Cardin ne décide d’accélérer et après cela a été trois heures très compliquées avec des montées très raides et des descentes très techniques. Mais je me suis accroché à cette 5ᵉ place et j’ai fini au mental. Je ne pouvais pas faire mieux, j’ai donné le maximum. Je suis très fier de cette performance. »



À noter également l'extraordinaire performance de Marie Chasseray (CO Porticcio), qui a terminé 2ᵉ féminine (1ʳᵉ en catégorie senior) sur l'épreuve du 75 km (3 900 D+) en 9 heures 42 minutes et 59 secondes !



Une course finalement remportée par Thomas Cardin, champion d’Europe de trail en 3 heures 55 minutes, devant Rémy Brassac, Judicaël Bellanger et Romain Maillard. Xavier Bartoli prend la 5ᵉ place en 4 heures et 11 minutes, une performance de haut niveau qui le place devant des coureurs aguerris comme Ludovic Pommeret, vainqueur de la Diagonale des Fous ou de la HardRock 100, ainsi que Sylvain Court, ancien champion du monde de trail.





Le trailer ajaccien retournera d’ailleurs défier les meilleurs fin avril, toujours sur le Mont-Ventoux, lors de l’épreuve estampillée UTMB. Avec l’espoir de poursuivre sa folle ascension au sein de l’élite du trail.