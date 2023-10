​Thibaut Clément bat le record de Corse en vélo de la GT20

Interrogé à quelques heures de son départ pour la tentative de record, Thibaut Clément « avait prévenu qu’il ferait tout pour battre le record de la traversée de la Corse en vélo ». Parti de Bastia, lundi dernier, il a finalement rallié Bonifacio 23 heures et 38 minutes plus tard après 550 km de course et 9 400 mètres de dénivelé positif. Il a ainsi nettement battu le record qui était détenu jusqu’ici par Christophe Santini, l’athlète insulaire en 25 heures et 10 minutes. Le coureur normand avait choisi de partir à 19 heures pour débuter les premières heures du parcours dans la nuit insulaire : « Très vite, la nuit est effectivement tombée et c’est vrai que l’itinéraire est devenu très vite inhospitalier. On m’avait mis en garde et il est vrai qu’entre Bastia et Calenzana, les premières difficultés sont arrivées avec beaucoup de graviers dans les descentes et l’apparition d’animaux sauvages avec pas mal de vaches et de lapins attirés par la lueur de ma lampe frontale. J’ai aussi failli me faire mordre par des chiens ! ».



Après 300 km de parcours nocturne semé d’embûches et sans avoir dormi une seule minute, les lumières de l’aube ont vu les premières difficultés physiques se faire sentir dans la montée du difficile Col de Vergio : « La fatigue est apparue dans la montée de ce col, une côte de 30 km très difficile, très technique. J’ai eu du mal à digérer tout ce que j’avais mangé. J’ai dû faire des pauses de plus en plus longues et je voyais les temps et prédictions du record qui s’éloignaient pour mon plus grand regret. C’était un moment très dur mentalement ».



Des sodas, des Smarties et des bonbons pour reprendre des forces

Alors qu’il est sur le point de perdre de vue tout espoir de pouvoir battre le record de Christophe Santini, Thibaut Clément, s’arrête un moment dans un supermarché du village de Calacuccia afin de faire le plein de sucres rapides, indispensables pour reprendre rapidement de l’énergie : « J’avais besoin de faire une pause, je suis entré dans cette supérette et j’ai pris tout ce dont j’avais besoin : des sodas, des Smarties, des bonbons ! Je me suis fait plaisir et je me suis relâché. Mon corps à assimiler les sucres rapides et le miracle a eu lieu ».



Le cycliste normand retrouve de la puissance, une allure bien plus rapide et les temps s’améliorent en même temps que la fatigue physique diminue malgré les kilomètres avalés depuis plusieurs heures : « J’ai vraiment retrouvé une sensation de bien-être juste avant d’aborder le col de Verde vers Ghisoni. À partir de là, je n’ai plus fait aucune pause jusqu’à l’arrivée à Bonifacio soit pendant les derniers 200 km de la GT20. J’étais complètement possédé et obnubilé par le temps. J’ai complètement soulagé et heureux en arrivant dans la cité des falaises avec ce record à la clé ! ».



23 heures et 38 minutes, c’est donc le nouveau record de la GT20 qui a été établi et officialisé par l’Agence de Tourisme de la Corse, qui a reçu les données GPS du coureur normand. Félicité par Antoine Bartoli et les membres du comité corse de Cyclisme, Thibaut Clément gardera un souvenir impérissable de cette aventure humaine inoubliable : « Vous avez vraiment de la chance en Corse d’avoir ce parcours, un des plus beaux qui existe en Europe, à mon humble avis. J’ai eu de la chance d’avoir une météo idéale et peu de circulation notamment la nuit. Je reviendrais sûrement le refaire, mais cette fois-ci en cyclo-randonnée pour prendre le temps d’apprécier les paysages, qui sont époustouflants ».



Créé en 2019 par l’Agence de Tourisme de la Corse, qui avait mis à profit le salon Destination nature au Parc des expositions de Paris pour le présenter, le circuit de la GT20 connaît depuis un succès grandissant.