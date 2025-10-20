​Reprise du championnat MSL - Le GFCA Volley en outsider ce mardi (20h) à Tours, le champion en titre

La tuile Neraudau

Une rencontre qui arrive peu de temps après la décision de la DNACG, de refuser l’augmentation de sa masse salariale, avec pour conséquence, la non-qualification de Robin Neraudau, son passeur attitré. Malgré la saisine du CNOSF et l’examen prochain de ses comptes, le club devra vraisemblablement se passer d’un atout majeur de son effectif jusqu’au mois de janvier prochain, un vrai coup dur pour l’entraineur rouge et bleu : « Il était un des artisans de notre montée en Ligue A. Il a débuté les matchs de préparation dans la peau d’un titulaire en puissance. C’est donc un vrai coup de massue pour nous. On a des joueurs qui sont là pour relever ce défi et on compte sur eux pour être à la hauteur ». Avec Matthieu Garcia, recrue de l’intersaison, comme seul passeur à disposition, le coach ajaccien sait qu’il dispose de peu de solution de repli et devra faire avec : « Blessé, il a été écarté des terrains durant deux semaines, mais c’est quelqu’un qui a d’énormes qualités. Il doit juste rattraper son retard dans la préparation. On va chercher d’autres solutions ».



La pépite Mujanovic arrive à Tours

D’autant qu’en face, se dresse, un ogre du championnat, Tours. Sacré en mai dernier champion de France pour la 10 e fois de son histoire, le club tourangeau s’est encore renforcé pour pouvoir jouer sur tous les tableaux et notamment la Champions League, qu’il disputera prochainement. Hormis un nouveau coach avec Mladen Kazic à la baguette et une colonne vertébrale autour de Coric, Ramon, Dos Santos, Voss et Marshman, Tours a également enregistré les arrivées de Suikohnen, Kavogo, Helsinga et s’appuiera sur nouvelle pépite de 21 ans, Mujanovic ; le pointu slovène ancien joueur de Paris et Poitiers pendant les play-offs, et meilleur marqueur de la MSL s’annonce comme redoutable cette saison et sera à surveiller de près par le bloc ajaccien : « C’est une équipe de très haut-niveau. Ils sont là pour gagner tous les titres, il faudra encore compter sur eux » juge Frédéric Ferrandez. Quoi qu’il en soit, le GFCA Volley jouera crânement sa chance avant de recevoir Chaumont, samedi prochain au Palatinu. Un autre choc.