​Reprise du Covid en Corse : "prudence et vigilance" avec l'apparition du variant Eris

« Nous sommes très loin des épisodes violents que nous avons pu connaître, mais avec ce virus, il faut toujours être prudent et se méfier ». C’est par ces mots que le Docteur Antoine Grisoni, médecin généraliste à Sari-Solenzara, et président de l’URPS Médecins libéraux de Corse, analyse la situation actuelle sur l’île, concernant la résurgence du Covid, observé un peu partout dans le Monde. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a élevé le sous-variant "Eris" dit EG.5 au statut de « variant à surveiller », même si le risque pour la santé publique demeure faible, selon elle.



En Corse, les données recueillies par Santé publique France font état d’un nombre de cas positifs au coronavirus de 134 au 23 août contre 75, la semaine précédente. Le taux d’incidence, lui, est passé 21,5 % à 38,3 % soit une hausse de près de 80%. Des résultats cependant à relativiser comme l’explique le Président de l’URPS : « Le problème c’est que le portail SIDEP, qui permettait de recenser le nombre exact de cas a été fermé. Certes, les laboratoires ont obligation de faire une déclaration, mais du coup, les données que nous avons sont parcellaires et faussées. Pour autant, avec mes confrères, nous avons pu constater une hausse sensible des cas et des consultations depuis le début du mois d’août. Cela a l’air de se stabiliser depuis et peut-être avons-nous atteint le fameux plateau ».



Sensibiliser la population aux gestes barrières

Si sur l’île, la situation ne semble pas alarmante, selon nos informations, deux clusters ont tout de même été recensés en EHPAD, mais ont été rapidement maîtrisés. À l’hôpital, que ce soit au niveau des hospitalisations, au passage des urgences, ou dans le service de réa, aucune évolution notable n’inspire la crainte. Si le variant Éris, semble être plus contagieux que les variants précédents, celui-ci ne semble pas être particulièrement dangereux, sauf pour les personnes à risques : « Les symptômes que nous avons pu observer sont ceux que nous avons pour habitude de contracter pour des maladies telles que la grippe » poursuit le Docteur Grisoni qui « appelle et souhaite que la population reste prudente et n’abandonne pas les gestes barrières comme le lavage régulier des mains et le port du masque dans certains lieux comme les pharmacies, les cabinets médicaux ou lorsque l’on se rend chez des personnes âgées ou des femmes enceintes. Avec ce virus, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre et c’est pour cela qu’il faut vraiment rester vigilant. Mieux vaut prévenir que guérir ».



Hausse sensible des autotests

Une population qui n’a pas oublié les dernières vagues et qui a repris certaines bonnes habitudes depuis le début de la reprise du Covid, notamment en investissant les pharmacies pour se faire tester en cas de doute comme a pu le constater Sandrine Leandri, président de l’USPO Corse (Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine), et gérante de la Pharmacie du Finosello à Ajaccio : « Depuis début août, on ne faisait plus de tests. L’été a été calme. Mais, depuis quelques jours c’est l’explosion. Nous sommes passés d’un test par semaine à plus de 10 par jours que ce soit les tests antigéniques ou les autotests, qui connaissent un grand succès ! Nous avons des cas positifs tous les jours. Visiblement, les symptômes sont peu importants pour les jeunes, mais nous avons certains patients, qui ont dû être hospitalisés. Nous allons donc relancer une grande campagne de vaccination dès la semaine prochaine ».



Une campagne de vaccination, qui devrait donc être relancée en grande pompe à partir de la semaine prochaine, et qui devrait être grandement facilitée par la mise en commercialisation prochaine d’un vaccin « unidose », plus facile d’utilisation en lieu et place des traditionnels flacons « six doses » qui pouvaient compliquer la tâche des soignants dans leur organisation. Plus que jamais, la vigilance est de mise, avec un virus et des variants dont on ne pourra pas réellement mesurer leur portée avant plusieurs années.