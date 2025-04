​Rachat de l’AC Ajaccio : la piste du groupe luxembourgeois définitivement abandonnée ?

Romain Molina en remet une couche

Une mise au point intervenue alors que le journaliste Romain Molina venait de publier une nouvelle vidéo intitulée « Comment des mythomanes veulent racheter des clubs de football dont l’AC Ajaccio » . Une enquête à charge de 13 minutes concernant le fameux groupe AAD Invest et ses supposés manquements au sein des clubs de Deinze et de Messine. Une deuxième vidéo après celle publiée le 5 janvier dernier « Silence, l’AC Ajaccio se meurt » et qui avait conduit à un dépôt de plainte du club et de Johan Cavalli, le responsable sportif, pour diffamation. Une nouvelle intervention du journaliste à scandale, qui n’a pas plu à Alain Orsoni, le patron du club, qui a vivement réagi sur son compte Facebook en raillant les arguments de Romain Molina : « J’avoue être tellement bête que je n’arrive pas à comprendre comment ? Ils devraient sous le contrôle de la DNCG déposer plusieurs millions sur un compte bloqué et passer l’examen DNCG pour que la vente soit validée ! Donc l’imbécile que je suis en déduis que si le club coule ça leur air coûté plus 20 millions d’euros ! ».



Difficile donc d’y voir plus clair dans un feuilleton qui dure depuis le début de l’année mais qui pourrait trouver une issue avant la fin du mois d’avril. Selon une source interne « si la piste luxembourgeoise ne semble pas définitivement écartée, deux nouveaux groupes d’investisseurs seraient toujours en négociations avancées pour le rachat du club ». En attendant le temps presse, même si tout pourrait s’accélérer ces prochains jours, avec l’espoir d’une vente définitive entre le 15 et le 30 avril prochain. La fin d'un long feuilleton ?