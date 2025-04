​Près de 500 coureurs attendus pour la 21e édition du Trail de la Gravona

Comme chaque année, le Trail de la Gravona attire de nombreux participants en avant de la saison des courses de montagne. Après la Girandulata du Monte Gozzi, le CS Mezzavia organise ainsi ce dimanche 27 avril, son 2 e évènement phare de la saison, comme l’explique Jean-Marc Miniconi, un des organisateurs : « C’est un trail qui plait beaucoup et qui marque un peu le début de la saison des courses de montagnes. C’est notre 21e édition, et comme chaque année nous proposons plusieurs formats pour tous les profils et que tout le monde puisse y participer ».



Quatre formats de course proposés

Quatre épreuves sont ainsi proposées avec tout d’abord, une marche « U Giru di Meligrossi » (non chronométrée) de 6,5 km autour du village d’Ucciani au profit de deux associations, Leanuccia Muco Corse et Chritelle. Puis, « A Gravunedda » une course de 9 km et 650 D+ qui permettra d’atteindre les hauteurs du village. Un peu plus difficile, les organisateurs proposent également une course de 22 km « Trail de la Gravona », (1500D+) qui verra les coureurs atteindre le point culminant de l’épreuve avec la mythique Punta d’Isa. Située à 1 630 mètres d’altitude et offrant de magnifiques points de vue sur la vallée de la Gravona.



Enfin, pour les plus téméraires, un marathon de 42 km avec 2 200 m de dénivelé positif est également au programme et qui verra les participants emprunter le parcours du Trail avant d’atteindre les bergeries du Verdanese puis un retour en passant notamment par les villages de Bocognano et de Tavera. Un marathon qoù s’affronteront plusieurs cadors de la discipline comme Lambert Santelli ou Frédéric Cailler. Au total, plus de 500 participants sont attendus autour des différents formats de course puis qui se rejoindront autour d’un buffet organisé dans le centre du village d’Ucciani.