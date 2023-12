​Porticcio : le marché de Noël vous attend jusqu’à samedi

Le parvis de la mairie et tout le centre administratif se sont parés d’habits de lumière depuis le 1er décembre, pour proposer un vrai lieu convivial, festif et familial au cœur de Porticcio. Plus de 40 chalets en bois hébergent différents types d’artisanat mais également de quoi boire et manger. Des produits locaux mais également tout un panel de produits liés aux fêtes de fin d’année : foie gras, huîtres et autres nourritures de fête. On y découvre une grande diversité afin que chacun y trouve son compte, et puisse passer un bon moment entre amis ou en famille. Une animation musicale au cœur du marché tous les soirs, renforce cet esprit de fête.