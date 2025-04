​Olivier Pantaloni et Yannick Cahuzac, les artisans corses de l’accession du FC Lorient en Ligue 1

Avec un budget de près de 20 millions d’euros, le FC Lorient s’était fixé comme ambition de retrouver la Ligue 1, dès cette année. Les dirigeants lorientais s’étaient donc tournés vers Olivier Pantaloni, l’ancien coach de l’AC Ajaccio, auteur de deux accessions avec le club rouge et blanc en 2011 et plus récemment en 2022. À la surprise générale, l’entraîneur ajaccien avait donc quitté l’ACA pour rejoindre les Merlus le 24 juin 2024. Avec un objectif clair pour une équipe taillée pour la Ligue 1 plutôt que la Ligue 2. Mais, même sous pression, Olivier Pantaloni, au terme d’une saison réussie, a gagné son pari. Avec 68 points pour un bilan total de 21 victoires pour 5 nuls et seulement 6 défaites, Lorient est assuré de terminer à une des deux premières places et est même bien parti pour être sacré champion de Ligue 2.



« La concrétisation d’un travail de toute une année »

Le coach insulaire pouvait laisser éclater sa joie à l’issue de la rencontre face à Caen, hier soir, au micro de nos confrères de BeIn Sport : « C’est la concrétisation d’un travail de toute une année, mais aussi la concrétisation de tout un groupe. Dans le groupe j’inclus tous les gens qui ont travaillé avec nous. J’ai un staff extraordinaire, qui a fait un boulot énorme. Les intendants, le staff médical et un groupe de joueurs qui est resté dans l’esprit de la première journée jusqu’à aujourd’hui. On s’était fixé cet objectif, il a été très long à se dessiner. Malgré tout, on avait la première place depuis le début de l’année 2025 et on ne voulait pas la lâcher. Il y a eu quelques soubresauts, mais on est restés solides dans nos têtes pour aller chercher cette montée […] La pression y était, mais je le savais, j’avais choisi ce challenge-là parce que je voulais remettre du piment dans ma carrière. Il y avait cette opportunité de revenir à Lorient avec un effectif de qualité, même s’il y avait un énorme travail psychologique à faire. Avec l’ensemble du staff, on a réussi à fédérer pour atteindre l’objectif final. »