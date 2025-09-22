​National 3. Défait à Mezzavia, l’US Pays du Valois ressort la carte du contexte corse

Certes, la rencontre avait été particulièrement électrique sur le terrain, avec pas moins de quatre cartons rouges distribués : Max Bonalair et Paul Antoine Finidori côté GFCA, Yacouba Coulibaly et Stephanas Kamondji Pandamabwe côté Pays du Valois. Mais au-delà de ces expulsions et de légers accrochages, le match opposant le GFC Ajaccio à l'US Pays du Valois samedi dernier avait pu se dérouler dans des conditions habituelles et rien ne laissait présager que les visiteurs allaient ressortir la vieille rengaine du contexte corse pour expliquer leur défaite sur le terrain. Les Ajacciens avaient ainsi réussi à prendre l’avantage grâce à Souid-Ahmed, en toute fin de match. Une victoire qui permet d’ailleurs aux Ajacciens de prendre, seuls, la tête de leur groupe de National 3.



Accusations de racisme



Mais, dès la fin du match et la défaite subie à Mezzavia, l’US Pays du Valois pondait un communiqué virulent évoquant d’actes et propos d’une supposée « gravité extrême » visant plusieurs de ses joueurs, parmi lesquels Yacouba Coulibaly, Denys Bain, Stephanas Kamondji et Zadi Blé. Le club rapporte en effet avoir subi insultes racistes ainsi que des crachats et des jets de bouteille d’eau. Il va plus loin en accusant certains dirigeants du GFCA d’avoir tenu des propos discriminatoires. La rencontre avait été interrompue quelques minutes en raison des tensions et alors même que les joueurs du club des Hauts de France refusaient de reprendre le jeu malgré l’avis contraire de l’arbitre Le club du Valois a annoncé avoir saisi les instances compétentes, réclamant que toute la lumière soit faite sur ces événements.



Le GFCA, serein, annonce son intention de se défendre



De son côté, le Gazélec a publié son propre communiqué, contestant les accusations et annonçant qu’il saisirait lui aussi les instances pour se défendre : « Le Gazélec Football Club Ajaccio, par la voix de son président Louis Poggi, prend acte du communiqué publié par l’US Pays du Valois à la suite de la rencontre disputée ce samedi au stade Ange Casanova. Le club tient à préciser qu’il saisira les instances compétentes afin de se défendre face aux propos tenus par l’US Pays du Valois dans ce communiqué. Le Gazélec Football Club Ajaccio réaffirme son attachement aux valeurs de respect et de fair-play, et se tient à disposition de la Fédération Française de Football pour que toute la lumière soit faite sur cette situation » précise le club corse.