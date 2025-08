​Napo Swim Cup : la grande fête de la nage en mer prend place au Trottel

C’est devenu un rendez-vous estival incontournable dans le paysage sportif ajaccien. Le dimanche 3 août 2025, la Napo Swim Cup réunira, pour sa cinquième édition, des nageurs de tous niveaux sur la plage du Trottel. Organisée par le GFCA Natation, cette manifestation s’inscrit dans le circuit régional d’eau libre soutenu par la Ligue Corse de Natation. L’événement, à la fois exigeant et festif, attend plusieurs centaines de participants, locaux comme venus d’ailleurs.



Pensée pour rassembler un large public, la Napo Swim Cup propose plusieurs courses, allant de 500 mètres à 10 kilomètres. « C’est une course qui s’adresse à tout le monde, aux débutants comme aux nageurs confirmés », précise Pierre Mondoloni, directeur technique du GFCA Natation. Les formats permettent de s’aligner en solo, en relais, avec ou sans matériel, et même en duo kayak & swim. Les épreuves phares incluent notamment l’Eyl'eau, un redoutable 10 km sans matériel – équivalent du marathon pour les nageurs – ou encore la Waterl'eau (5 km sans matériel) et la Moskov'acqua (5 km avec matériel). Les distances plus courtes comme l’Aiglon (500 m) ou la Ien'acqua (relais 3 x 500 m) permettent à chacun de trouver son défi, dans une ambiance toujours bienveillante.



Nouveauté de cette édition 2025 : l’unité de lieu. Toutes les courses auront pour départ et arrivée la plage du Trottel, au niveau de la paillote “Vela Bianca”. Cette centralisation renforce l’accessibilité et permet au public de suivre les nageurs de très près. Grâce à un parcours en boucles et aux traditionnelles « sorties à l’australienne », spectateurs et familles pourront encourager les compétiteurs à chaque passage sur le sable. Un dispositif de sécurité solide est mis en place avec plus de 60 bénévoles et professionnels mobilisés. Le chronométrage est assuré par Sportimers, garantissant des résultats précis et immédiats.