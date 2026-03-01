​Municipales. À Ajaccio, Stéphane Sbraggia réunit près de 1 000 partisans lors d’un meeting à l’Empire

Sans filtre, comme à son habitude, il s’en est ensuite pris à François Filoni, le candidat RN : « Vous savez à quoi il me fait penser ? À un passeport de grand voyageur, avec des tampons partout. Je connais une personne qui voyage beaucoup et qui met une étiquette de chaque pays visité sur sa valise. Lui, il fait ça en politique : à chaque élection, une nouvelle étiquette (…) C’est celui qui murmure à l’oreille des boîtes aux lettres… celui que vous ne croisez que dans votre cage d’escalier. François Filoni, c’est l’adjoint qui avait demandé à rouler avec un gyrophare dans la voie de bus. ». Alexandre Farina ensuite évoqué la question de la sécurité : « Quand on se promène à Ajaccio, la réalité est là. Qui a armé la police municipale ? Qui a développé la vidéoprotection ? Qui a fait d’Ajaccio la deuxième ville la plus sûre de France ? C’est nous. »



Plus mesurée dans ses propos, l'ancien bâtonnier Raphaëlle De Costanza, numéro 4 sur la liste de Stéphane Sbraggia, a expliqué les raisons de son engagement auprès de la majorité sortante et du maire actuel : « Être sincère en politique, c’est s’assurer de faire de son mieux, et c’est ce que j’essaierai de faire autour de Stéphane Sbraggia. Il consacre l’essentiel de son temps à faire évoluer Ajaccio. Sa fibre sociale si forte, son pragmatisme, sa préoccupation pour notre quotidien, son souci d’une meilleure prospérité au service d’une plus grande égalité en font un bon leader. »



Laurent Marcangeli, ancien maire d’Ajaccio de 2014 à 2022 et actuel député de la 1re circonscription de Corse-du-Sud, est ensuite monté sur l’estrade, énumérant les réalisations de la majorité municipale depuis douze ans : « La route des Sanguinaires, le cours Napoléon, l’Empire, Saint-Roch, le Casone, le parc Berthault, la place Campinchi. Mais aussi toutes ces rénovations de stades sportifs, de nos écoles ou encore le développement de l’offre culturelle. Ces quartiers qui étaient si peu entretenus, regardez ce que nous en avons fait. Nous leur avons tant donné ! » Il a également tenu à rappeler son action pour récupérer la Citadelle auprès de l’État : « J’ai lu et entendu que certains voulaient s’attribuer des mérites pour des choses qu’ils n’ont pas faites. Oui, c’est bien moi qui ai fait ce qu’il fallait pour la récupérer auprès du ministre de l’époque. »



"Angelo leur a donné des ailes…"



Puis, devant un public debout et acquis à sa cause, Stéphane Sbraggia est apparu sur scène, remerciant l’ensemble de son équipe de campagne avant de défendre son bilan : « En 2014, nous posions les bases d’Ajaccio 2030, une feuille de route exigeante pour une ville plus prospère, plus attractive et plus juste. Nous l’avons abordée avec humilité et rigueur en remettant au cœur des sujets qui touchent à votre quotidien : le logement, la transition énergétique, le développement économique et social, le commerce en centre-ville, notre identité, la mobilité, le patrimoine (…) et surtout nos réalisations pour une ville dynamique et en mouvement, avec de nouveaux équipements et de nouveaux quartiers pour une meilleure cohésion territoriale. Tout n’a pas été fait. Des critiques peuvent être formulées, mais nous avons agi, et cela déplaît à nos opposants. »



Le maire sortant a également évoqué la polémique liée au téléphérique et égratigné ses opposants : « Pensiez-vous une seule seconde que nos opposants nous auraient remerciés d’avoir inauguré cet élément de mobilité quatre mois avant les élections ? Angelo leur a donné des ailes… Au moins, cette inauguration, contrairement à celle du Conservatoire, ne les aura pas gênés, tant elle a été pour eux l’occasion de dire enfin quelque chose ! »



Stéphane Sbraggia a ensuite tenu à mobiliser ses soutiens jusqu'à dimanche, jour du premier tour des élections municipales : « Il reste maintenant trois jours pour continuer à convaincre et à mobiliser, pour porter le message que notre bilan est solide et notre projet sérieux. ». La foule se lève, les colistiers applaudissent. « L’Ajaccienne » retentit alors dans les entrailles de l’Empire, le meeting s’achève dans la liesse.

