​Mercato : Tim Jabol-Folcarelli (AC Ajaccio) transféré en Turquie

Quelques heures après les premières informations tombées dans les médias spécialisées, l’AC Ajaccio a officialisé le transfert de Tim Jabol-Folcarelli. Le milieu de terrain acéiste va rejoindre le 9 e du championnat de D1 en Turquie, le club de Trabzonspor. En proie à des difficultés financières, la vente de Tim Jabol-Folcarelli devrait rapporter à l’AC Ajaccio un peu plus d’un million d’euro en plus d’éventuels bonus. Une vente qui va pouvoir soulager les caisses du club ajaccien après celle de Christopher Ibayi en Suisse, il y a quelques semaines. Un départ qui va également affaiblir l'effectif ajaccien, en lutte pour la maintien en Ligue 2, mais guidé par des raisons économiques.



« Céder nos joueurs, le lot des clubs aux moyens modestes »



Arrivé en provenance du Puy Foot 43 à l’été 2023, Tim Jabol-Folcarelli a connu une ascension fulgurante dans le monde professionnel sous les couleurs de l’ACA. Sa première saison en Ligue 2 aura été d’un très bon niveau. Il aura disputé 34 matchs sous les ordres d’Olivier Pantaloni et avait délivré 4 passes décisives et 3 buts. Âgé de 24 ans, Jabol-Folcarelli s’est rapidement imposé comme incontournable au milieu de terrain et a disputé 13 rencontres cette saison avec un but de marqué. Sur son site officiel, Johan Cavalli, le coordinateur sportif, à l’origine de sa venue à Ajaccio a déclaré : « Dénicher des talents puis les transférer, c’est le lot des clubs aux moyens modestes comme le nôtre. Nous devons céder nos joueurs quand d’autres se renforcent et nous devons réaliser de perpétuels exploits. Nous savons que nous pouvons compter sur notre effectif pour aller chercher notre maintien sportif en Ligue 2 ».Quatorzième du championnat de Ligue 2, après sa défaite face à Guingamp samedi, l’AC Ajaccio reçoit Laval, ce vendredi soir au stade Michel Moretti avec l’espoir de se relancer.