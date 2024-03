​Menace terroriste : sécurité renforcée en Corse autour des édifices et manifestations religieuses

Le niveau « très élevé de la menace terroriste » ainsi que la "persistance des tensions" internationales, avec notamment la guerre à Gaza et l’attentat de Moscou "exigent le maintien d'une extrême vigilance" pour les fêtes de Pâques, a écrit Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, dans une note envoyée jeudi aux préfets.



« Un niveau d’alerte urgence attentat, comme sur le continent »



En Corse, les fêtes de Pâques sont particulièrement suivies dans les églises des villes et des villages pendant tout le week-end. Mais également lors notamment des processions de la semaine sainte, comme par exemple celle du Catenacciu, à Sartène où plusieurs milliers de visiteurs affluent chaque année. Cette année encore, des records d’affluence sont attendus dans la commune de l’Alta Rocca mais également à Ajaccio, Corte, Calvi, Bonifacio ou encore Brando.



Si aucune mesure spécifique n’a été prise sur l’île, la Préfecture de Corse indique « que le niveau d’alerte est passé comme sur le continent au niveau urgence attentat. Des moyens supplémentaires ont d’ores et déjà été mis en place dans les ports et aéroports de l’île mais également autour des édifices religieux et des manifestations religieuses, durant tout le week-end. Des patrouilles statiques et mobiles seront ainsi présentes en nombre afin d’assurer la sécurité des citoyens ».



« Il est demandé aux préfets de faire preuve d’une vigilance extrême »



Au niveau national, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a appelé les préfets à une "vigilance extrême". Le locataire de la place Beauvau met en garde face au "niveau très élevé de la menace terroriste" et à "la persistance des tensions au plan international en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien" et de "l'attentat du 22 mars à Moscou".



Le ministre a demandé dans ce cadre aux préfets de "mobiliser les forces de l'ordre" pour "dispenser des conseils de vigilance et de sécurité" aux autorités religieuses locales, comme il le fait de façon habituelle pour les différentes fêtes religieuses. Gérald Darmanin ordonne expressément, dans une mention manuscrite, l'instruction d'organiser une "présence physique" des forces de l'ordre, "systématiquement", devant "toutes" les églises et temples, en particulier pendant les offices de ce vendredi et de ce week-end.

Le niveau de vigilance du plan Vigipirate a été rehaussé en France dimanche 24 mars au niveau le plus haut, « urgence attentat » après l'attentat survenu à Moscou, revendiqué par le groupe État islamique, deux jours plus tôt. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé lundi que deux projets d’attentats ont été déjoués sur le sol français depuis le début de l'année et 45 en tout depuis 2017.