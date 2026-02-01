​MSL Volley – Le GFC Ajaccio veut encore y croire face à Saint-Nazaire

Malgré la belle victoire acquise à Paris, ce mardi soir, les joueurs et le staff du GFCA Volley, faisaient grise mine en apprenant les résultats de la soirée. En l’emportant trois sets à zéro, ils espéraient ainsi recoller à Saint-Nazaire et Chaumont, les deux équipes qui le précède au championnat de MSL. Mais, à la surprise générale, celles-ci s’imposaient respectivement à domicile face à Narbonne et le second l’emportait même à Tourcoing, le 3 e du championnat, à la surprise générale.



Frédéric Ferrandez, se montrait toujours amer : « Les joueurs ont été appliqués et ont réalisé un très beau match. Grâce à ce succès, on met aussi Paris dans l’embarras, qui devra jouer tous ses matchs à fond jusqu’à la dernière journée. On est toujours en course pour le maintien, on est toujours en vie, on se donne encore du temps pour exister dans ce championnat. On prend trois points mais on n’avance pas trop alors qu’on pensait recoller aux autres équipes. Nous avons été très déçus de voir les autres résultats de la journée avec notamment les victoires de Saint-Nazaire face à Narbonne et surtout de Chaumont à Tourcoing, contre une équipe un peu remaniée ».



« Les joueurs ne lâchent pas malgré les difficultés »

A sept journées de la fin du championnat, les Gaziers comptent en effet quatre et cinq points sur les deux équipes, avec qui ils lutteront pour le maintien jusqu’au bout. Surtout, le coach rouge et bleu sait que ses joueurs se battront avec toutes leurs armes jusqu’à la fin de la saison : « Le gros point positif c’est que les joueurs ne lâchent pas malgré les difficultés. Ils sont toujours plus que concernés dans l’optique du maintien. Ils veulent sauver le club. Que ce soit contre Paris ce mardi, tous les jours à l’entrainement, et je suis certain pour les 7 dernières journées, ils vont faire leur maximum ».



Le club ajaccien a décidé de saisir le CNOSF pour avis après la décision de la commission d’appel de la DNACG de leur retirer trois points en cours de saison, alors même qu’un club comme Sète, vient de voir sa sanction au sursis, ce qu’avait justement demandé le club ajaccien. Dans l’attente de la décision de l’instance olympique, le GFCA va jouer un match couperet dans l’optique du maintien avec la réception de …. Saint Nazaire, le 13e du championnat, avec une occasion unique de recoller à un petit point de son adversaire de ce samedi soir : « Contre Saint-Nazaire, il faudra absolument gagner. On n’a pas le choix. Mais, ce ne sera pas facile face à une équipe qui a gagné à Chaumont, et à domicile face à Narbonne. Ils ont gagné tous leurs matchs importants, donc ce sera encore un match très compliqué pour nous ».

Pour ce match de la dernière chance, le soutien du public du Palatinu, sera une nouvelle fois, très important, pour l’avenir du club ajaccien en MSL.