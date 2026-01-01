​MSL Volley – Le GFC Ajaccio battu par Tours au Palatinu (0-3)

GFC Ajaccio – Tours : 0-3



Complexe du Palatinu

1 200 spectateurs environ



Évolution du score : 20-25, 22-25, 21-25

Arbitres : Mrs Stéphane Juan et Emmanuel Blanc



Six de départ

Ajaccio

Grosnon (libéro), Garcia, Le Roux puis Socié, Salles, Lacassie puis Bouallegue, Bala, Patak puis Neto, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Tours

Ramon (libéro), Coric, Nascimento, Marshman, Mujanovic, Suikohnen, Heslinga, entraineur : Igor Juricic



Battu sèchement au Plessis Robinson, le GFCA Volley accueillait ce samedi soir le leader de la MSL, Tours, avec l’ambition de créer un exploit face à un monstre du volley-ball français. Privé de Bultor, toujours en délicatesse avec son épaule, Frédéric Ferrandez avait choisi de titulariser le jeune Le Roux au centre pour pallier cette absence de dernière minute.



Les Ajacciens ne se laissaient d’ailleurs pas impressionner par l’armada imposante des visiteurs et résistaient tant bien que mal aux assauts de Mujanovic et autres Marshman, Heslinga and co (7-7). Mais à peu, la puissance et la qualité de service des leaders de la MSL leur permettaient de prendre le pas sur les Diables Rouges (11-15) puis (17-21). Malgré une bonne résistance, les Ajacciens s’inclinaient sur une nouvelle attaque gagnante de Mujanovic (20-25).



Une réaction toutefois insuffisante dans le 3e set

Les Tourangeaux poursuivaient sur leur dynamique dans le second set mais devaient toujours face à la détermination des Ajacciens (6-9) puis (7-12). Inexorablement, le champion de France en titre prenait le large en milieu de set (9-15), puis (14-20). Porté par son pointu brésilien Bala, toujours en aussi grande forme, le GFCA revenait à deux points dans le money-time avant de s’incliner sur une faute de service (22-25).



Dans un sursaut d’orgueil, les Gaziers réagissaient dans la 3e manche allant jusqu’à mener par cinq points d’avance (14-9). Mais, à l’expérience et bénéficiant d’approximations ajacciennes, Tours revenait à peu à peu, jusqu’à reprendre l’avantage (17-18). Sans forcer, Tours s’imposait au Palatinu et rester ainsi leader du championnat. Le GFCA Volley reste quant à lui lanterne rouge avec 11 points et essayera de réagir à Montpellier, le dauphin, samedi prochain.