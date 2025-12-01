​MSL - Le GFCA Volley veut enchaîner à Saint-Nazaire ce mardi soir (20h)

« On le savait, les six premières journées vont être compliquées avec beaucoup de temps passé dans les transports » regrettait Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien, dès la fin du match face à Chaumont ce samedi soir. Les Gaziers ont eu à peine de savourer leur succès qu’ils doivent déjà se rendre en Loire Atlantique pour la 3 e journée de MSL. D’autant que le GFCA Volley poursuivra son marathon avec 4 e match en 10 jours avec la réception de Paris au Palatinu.



Victorieux face à une équipe de haut-niveau, les Ajacciens ont livré une performance XXL pour l’emporter en trois petits sets, affichant par la même occasion une grande force mentale à la grande satisfaction de l’entraineur rouge et bleu : « On a su faire preuve d’une grande force collective en revenant notamment dans les deux derniers sets alors que nous étions menés tout au long de la manche. Comme on l’a dit, il faut que l’on rende cette forteresse du Palatinu, imprenable, ce sera très important dans l’optique du maintien. On n’a jamais paniqué, même en étant dominés, on l’avait vu déjà à Tours, c’est la grande force de notre équipe. On trouve les ressources pour revenir. Il y a encore beaucoup de travail, mais ce soir on va savourer cette belle victoire » avait-il déclaré à la fin du match.



Saint-Nazaire veut réagir



Ce mardi, les Ajacciens vont affronter une équipe de Saint-Nazaire, victorieuse de Poitiers au forceps (3/2), lors de la première journée, mais qui s’est inclinée samedi à Cannes (3-1). Chez nos confrères du journal Ouest France, Nicolas Burel, le capitaine avouait avoir déjà étudié ses adversaires insulaires par video : « Dès dimanche, le coach nous a envoyé des vidéos sur cette équipe corse. Il faudra, face à Ajaccio, mettre les mêmes ingrédients que face à Poitiers avec beaucoup d’enthousiasme et d’engagement » persuadé que son équipe a encore une belle marge de progression. « Avec l’effectif que l’on a, on va monter en puissance ». Même son de cloche du côté de Pedro Uehara, le coach brésilien : « Il faut rapidement se concentrer sur Ajaccio, gommer nos imperfections pour rebondir. Il y a encore du travail



Pour cette rencontre de la 3e journée de MSL, Frédéric Ferrandez devra, une nouvelle fois, faire sans Daryl Bultor toujours blessé mais pourra compter sur un collectif en pleine confiance, sur une bonne dynamique et déterminé à créer une nouvelle surprise dans une salle de Coubertin qui devait être bien remplie.



