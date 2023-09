​Ligue B - Le GFCA Volley veut jouer les premiers rôles

Eliminé en quart de finale des Play-offs de Ligue B la saison dernière, le GFCA Volley peut nourrir des regrets. Battu au dernier set du cinquième match, face à Saint Jean d’Illac, promu en Ligue A, le GFCA a failli déjouer les pronostics. Cette année, les dirigeants ajacciens se sont démenés pour offrir un effectif de qualité au staff technique afin de jouer les premiers rôles en Ligue B comme l’explique Paul Muracciole, le nouveau Président : « Déjà, il faut souligner que l’année 2023/204 est la vingtième saison consécutive du GFCA Volley au niveau professionnel. C’est exceptionnel. L’année à venir est très importante pour nous avec plusieurs projets en cours. Déjà, nous avons renforcé l’équipe afin de pouvoir jouer les premiers rôles, avec au bout de la saison, nous l’espérons tous, une accession en Ligue A ! Ensuite, nous avons décidé de professionnaliser notre centre de formation avec, là aussi, l’arrivée de plusieurs jeunes de qualité. Et enfin, nous allons remettre au centre de nos préoccupations le sport amateur, car ces sections sont l’ADN du GFCA Omnisports».



Le président du club ajaccien a également évoqué le volet financier avec une forte participation dans le budget du club de la Collectivité territoriale de Corse, qui était représentée par Danielle Antonini, et de la Ville d’Ajaccio, représentée par Jean-Pierre Sollacaro : « La pérennité financière demeure un enjeu prioritaire et je tiens à remercier la Collectivité et la Ville d’Ajaccio pour leur soutien, mais aussi tous nos sponsors privés qui nous soutiennent. Nous essayons de garder une équipe performante tout en diminuant les coûts et nous avons besoin de tout le monde ».



« Bala », le pointu qui manquait au collectif

Le GFCA aura donc visiblement une équipe performante comme en témoigne l’arrivée de l’ancien meilleur marqueur de Ligue B lors de la saison 2021/2022 et 2e meilleur l’an passé avec le club de Saint-Quentin. Il s’agit du Brésilien Daniel Martins de Pinho dit « Bala » qui était l’objectif numéro 1 du club en termes de recrutement. À 25 ans, il devrait être la pièce manquante du puzzle GFCA pour jouer les premiers rôles en Ligue B comme le confirme Frédéric Ferrandez, l’entraîneur rouge et bleu : « Nous avons réussi à garder 5 éléments forts de notre effectif et à le renforcer par l’arrivée de deux joueurs supplémentaires. Avec ces renforts, notre ambition est clairement de retrouver la Ligue A dès cette année ! ».



L’autre renfort annoncé est le central Killian Weidner, 2,03 mètres, âgés de 26 ans, et qui évoluait au Paris Volley. Un joueur suivi de près par le staff ajaccien comme le confirme Frédéric Ferrandez : « Killian Weidner est un joueur que l’on suit depuis son passage à Sète. Nous n’avions pas réussi à le faire venir avant. C’est un central complet avec un bloc très performant et un service flottant smashé agressif. Sa vision du jeu sera un avantage conséquent pour notre relation bloc/défense ».



Début de championnat le 21 octobre au Palatinu

Dans le même temps, le GFCA pourra compter sur 5 joueurs et valeurs sûres de l’année passée que sont Thomas Gill, Florian Lacassie (le capitaine), Sebastian Roatta, Theo Conré et Antoine Carreno. Avec 800 000 euros de budget, les dirigeants ajacciens n’ont pas fait de folies, mais ont réussi à concocter une équipe qui devrait être difficile à battre et jouer les premiers rôles du championnat de Ligue B comme l’espère le coach ajaccien : « Le championnat va être long et difficile avec quelques épouvantails sur le papier comme Cannes ou Nancy sur le papier. La réelle difficulté c’est qu’il n’y aura qu’une accession à l’issue des Play-Offs. À nous de faire ce qu’il faut pour accéder au niveau supérieur, qui est la véritable place du club, celle du très haut niveau ».



Dans le même temps, le club pourra donc compter sur un centre de formation de qualité avec 7 joueurs d’avenir et qui pourra suppléer les joueurs pros au fil de la saison. Une saison qui pourrait ravir le public et faire vibrer le Palatinu comme à ses plus belles heures. Début de réponse avec la réception de Reims lors de la première journée de championnat le 21 octobre prochain !